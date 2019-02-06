حقيقة وفاة الفنان محمود ياسين

أوردت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، اليوم الاربعاء، أنباء تفيد بوفاة الفنان المصري محمود ياسين بسبب المرض.

ولكن سرعان ما خرجت عائلة الفنان محمود ياسين لنفي هذه الأنباء عبر بيان صحفي، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة.

وقالت الأسرة، في بيان، نشره الفنان عمرو محمود ياسين عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، إن محمود ياسين موجود في منزله وسط أفراد عائلته ويتمتع بصحة جيدة.

كما نفت العائلة ما يتردد عن ايداع ياسين داخل مصحة علاجية.

ولفت البيان إلى استياء الأسرة من مشاركات ومنشورات عبر "فيسبوك" تخترق حياتهم الخاصة بصورة لا تليق مع عادات وتقاليد الشعب المصري المحترم الكريم ولا تراعي الآثار السلبية والنفسية التي قد تضر بالمعنيين بها، مشددة على أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.

وولد الفنان محمود ياسين بمدينة بورسعيد 200 كيلومتر شمال القاهرة)، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 واشتهر بالعديد من الأعمال الفنية.