ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالغربية برقم الجلوس الترم الأول العام الدراسي 2018/2019

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالغربية منذ قليل، وتم رفع النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لنتائج طلاب محافظة الغربية عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني التابع للمحافظة، والنتيجة يمكنكم الآن الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب فقط.

هذا حيث انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي 2019 في محافظة الغربية من آداء اختبارات الفصل الدراسي الأول “الترم الأول” منذ أيام قليلة، هذا وقد انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات لأوراق اختبارات الطلاب، ليتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالغربية فور اعتمادها مباشرة من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالغربية تم رفعها منذ قليل عبر البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الغربية، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور النتيجة مباشرة فور قيام محافظ الغربية باعتمادها، وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالغربية نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالغربية عبر موقعها الإلكتروني، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور الآن من استعلام النتيجة برقم جلوس الطالب فقط.

البوابة الإلكترونية بالغربية

ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالغربية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الغربية، حيث يمكنكم من خلالها الوصول لنتائج الطلاب برقم الجلوس فقط، ونتائج الطلاب يمكنكم الوصول إليها من خلال اتباع التالي: