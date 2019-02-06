اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية في القليوبية الترم الأول 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم...

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في القليوبية الترم الأول 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الآن، حيث قام الدكتور علاء عبد الحميد مرزوق باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القليوبية بنسبة نجاح تبلغ 73.44%، وقد قام سيادته باعتماد نتيجة اعدادية المهنية المهنية بنسبة نجاح 71.85%، وقد تم ذلك الأمر بحضور وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، الأستاذ طه عجلان، علمًا بأن الاستعلام برقم الجلوس عبر الرابط المتواجد أدناه.

نتيجة الشهادة الاعدادية في القليوبية الترم الأول 2019

انتهت عمليات تصحيح الأوراق الامتحانات مباشرةً بعد نهاية كل امتحان على حدة، والعملية التي تأخذ فترة طويلة، هي إعادة الدقة والمراجعة على تلك الأوراق لتجنب الأخطاء، ومن ثم تدخل عملية رصد الدرجات في الشهادات وأجهزة الحاسوب الآلي، وبعدا يتم إرسال كشوف الناجحين والراسبين بالدرجات إلى كافة الإدارات التعليمية في القليوبية ومنها يتم الإرسال إلى جميع المدارس.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

بعد الانتهاء من كافة العمليات التي تم ذكرها أعلاه، إرسال نفس الكشوف إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من أجل إعلانها أمام جميع الطلاب وطالبات، علمًا بأن تشترك بعض المواقع الإلكترونية في عملية نشر نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القليوبية الترم الأول 2019 وعلى رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، علمًا بأن الاستعلام عن النتيجة سيتم من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القليوبية الترم الأول 2019

يترقب الكثير إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في القليوبية الترم الأول 2019 بفارغ الصبر ليعلم الكثيرين مصيرهم قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ومن الجانب الآخر، تبين من خلال تصحيح العينة الأولية العشوائية لتلك المحافظة، أن هناك ارتفاع في نسبة النجاح عن الأعوام السابقة، وهذا يعكس مدى وعي طلاب تلك الفرقة بالمناهج والمقررات الدراسية، وقد أكد معظم طلاب وطالبات تلك الفرقة، أن جميع الامتحانات جاءت طبقًا لمواصفات وزارة التربية والتعليم ولم تخرج عن المقررات الدراسية.

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