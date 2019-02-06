ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية المنيا التعليمية برقم الجلوس...

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا 2019 الترم الأول عبر موقع مديرية المنيا التعليمية الآن وذلك فور اعتمادها من السيد المحافظ، اللواء قاسم حسين، حيث بلغت نسبة النجاح هذا الفصل الدراسي الأول 70.6%، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم كما توقع الكثير ذلك، يتواجد رابط ظهور تلك النتيجة أدناه، ومن خلاله يستطيع الطالب التعرف على المجموع الكلي وكافة درجات جميع المواد الأساسية وأيضًا المواد الغير مضافة للمجموع.

نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا 2019 الترم الأول

بدأت عمليات تصحيح أوراق الامتحانات مبكرة للغاية، وبعدها تدخل عملية المراجعة الدقيقة للإجابات والدرجات، ومن ثم عملية رصد الدرجات داخل الشهادات، وبعدها إرسال كشوف نتيجة 3 اعدادي في المنيا الفصل الدراسي الأول إلى موقع مديرية المنيا التعليمية، وسيتم الكشف على النتيجة برقم الجلوس وليس بالاسم والرقم القومي، تلك العملية قد تنتهي قريبًا وسيكون الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام هو لحظة الإعلان، وقد يكون في بدايته أو في منتصفه.

موقع مديرية المنيا التعليمية

يتحمل موقع مديرية المنيا التعليمية أمور ظهور تلك النتيجة على صفحاته، كما يُذكر أن هناك عدد لا بأس منه من المواقع الإلكترونية الرسمية وعلى رأسهم موقع اليوم السابع وموقع مصراوي، سيقومون بنشر تلك النتيجة، علمًا بأن ستتواجد نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا الترم الأول 2019 في جميع مدارس المحافظة اليوم التالي بعد إعلانها على المواقع التي تم ذكرها.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المنيا الترم الأول 2019

ومن خلال تتبع العينة الأولى العشوائية، تبين أن هناك ارتفاع في نسب النجاح إلى حد كبير، وتبين أيضًا أن إدراك الطلاب والطالبات في فهم الدروس والاستذكار جيد إلى حد كبير، كما أيضًا تم التعامل مع كافة حالات الغش والشغب بالقانون والتي جاءت قليلة للغاية، وقد نجحت وزارة التربية والتعليم بغلق جميع النوافذ أمام التسريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً الفيس بوك وتويتر.

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