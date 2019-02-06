جاءت نتيجة نتيجة الشهادة الاعدادية في القليوبية 2019 الترم الأول عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القليوبية، ليقف مامها جميع الطلاب وطالبات، حيث قام الدكتور علاء عبد الحميد مرزوق باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القليوبية بنسبة نجاح تبلغ 73.44%، وقد قام سيادته باعتماد نتيجة اعدادية المهنية المهنية بنسبة نجاح 71.85%، وقد تم ذلك الأمر بحضور وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، الأستاذ طه عجلان، علمًا بأن الاستعلام برقم الجلوس عبر الرابط المتواجد أدناه..

نتيجة الشهادة الاعدادية في القليوبية 2019 الترم الأول

لكي تظهر تلك النتيجة، لابد أن تمر من مراحل ثابتة كما يحدث كل عام، حيث بدأت عملية تصحيح أوراق الامتحانات على الانتهاء، وتدخل بعدها عملية المراجعة الدقيقة للدرجات، ثم تدخل عملية رصد الدرجات، وبعدها سيتم إرسالها إلى موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية من أجل رفعها على صفحاته ومن ثم نشر تلك النتيجة فور اعتمادها، لذا تلك العملية قد تنتهي وتظهر النتيجة مع آخر الأسبوع الأول في إجازة نصف أو مع بدايات الأسبوع الجديد.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

وبالتأكيد كما يعلم الجميع، أن موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية هو من سيتولى أمر إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القليوبية الفصل الدراسي الأول، كما من المؤكد أن تقوم بعض المواقع الرسمية التابعة للدولة بنفس المهام وعلى رأسهم موقع اليوم السابع، علما بأن الاستعلام عن تلك النتائج سيكون برقم الجلوس وليس الاسم فقط، لذا عليك الدخول باستمرار على موقع المديرية لتعرف آخر مستجدات النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القليوبية 2019 الترم الأول

ومن خلال تصحيح العينة العشوائية، تبين أن هناك احتمال كبير في ارتفاع نسب النجاح عن الأعوام السابقة، ومن الجانب الآخر، أكد معظم طلاب وطالبات نتيجة 3 اعدادي القليوبية، أن امتحانات الترم الأول جاءت جميعها طيبة وتصب في مصلحة الطالب المتوسط، ولم تخرج عن المقررات الدراسية، ومن جانب إلتزام الطلاب والطلاب أثناء الامتحانات، فكانت طيبة للغاية، وكانت حالات الغش والشغب قليلة وتم التعامل معها بالقانون.

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