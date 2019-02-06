تقارير اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني الأربعاء 6 فبراير 2019 في “السوق...

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 06 فبراير 2019، ونرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه السوداني في الوقت الحالي، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من وقت للثاني، ونستمر برصد تقارير إخبارية عاجلة، ونسعى لنقل الخبر بشكل واضح، وقمنا بإضافة جدول وبه سعر الدولار أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية من أجل متابعة أفضل2

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اقترحت هيئة الجمارك بالسودان، مراجعة قيمة الدولار الجمركي وخفضه في الموازنة القادمة 2019، وقد رحب المستوردين بتلك الفكرة، بعد أن تم رفعه في العام الحالي إلى 18 جنيه بدلا من 6.9 جنيه، واقترحت الجمارك ذلك نظرا لتراجع نسبة الاستيراد بموازنة الدولة إلى 46%، بعد أن قلت الواردات بنسبة 20% نظرًا لارتفاع الدولار الجمركي.

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سعر العملات أمام الجنيه السوداني الأربعاء 06 فبراير

العملة الأجنبية سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 63.50 جنيه سوداني الريال السعودي 16.90 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 19.11 جنيه سوداني اليورو 70 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 79 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.60 جنيه سوداني الريال القطري 17.12 جنيه سوداني

سعر الدولار عبر الشيكات الفورية اليوم الأربعاء 06-2-2019

العملة السعر الدولار 76 جنيه

الدولار يرتفع أمام الجنيه السوداني، وذلك في تعاملات اليوم الأربعاء 06 فبراير 2019، ونرصد لكم التحديث عبر الجدول بالأعلى.