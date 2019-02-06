نتابع نتيجة الشهادة الاعدادية البوابة الالكترونية بمحافظة الشرقية 2019 مرحلة التعليم الأساسي -الترم...

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول علي مستوي ومراكز وقرى محافظة الشرقية، انطلقت يوم الأحد 20 يناير 2019 حيث يترقب ويظهر الطلبة والطالبات ظهور أي تصريحات من المحافظة حول نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي فور الإنتهاء من الإختبارات، لما تمثل تلك السنة من أهمية قصوى في حياة الطلاب العلمية، حيث يبدأ الطلاب بعد أن يجتازوا مرحلة إتمام التعليم الأساسي، يدخلون مرحلة التعليم الثانوي، متعدد الفروع، أما الثانوي العام أو ثانوي الصناعي أو الزراعي والتجاري أو الفندقي أو تمريض، فيحدد الطالب مستقبله بعد اجتياز تلك المرحلة الهامة.

أشارت أنباء عن قرب ظهور النتائج اليوم الأربعاء 6-2-2019، عبر الموقع الرسمي للوزارة، البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات العاجلة، ونقوم بنقل رابط النتائج قرب ظهورها، ونستعد للمتابعة المستمرة من وقت للثاني، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بكافة التعليقات حول الاستفسار عن موعد ظهور النتائج.

ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

اعتمد رسميا رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جداول امتحانات الشهادة الإعدادية لمحافظ الشرقية، حيث تستعد جميع إدارات التعليمية على مستوى محافظة الشرقية، لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية للأداء امتحانات الترم الأول 2019 ، حيث تم التأكد من انتهاء كافة أعمال الصيانة للمرافق العامة بالمدارس، وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام حسن سير العملية الامتحانية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلي التأكد على توفر الرعاية الطبية للطلبة إثناء امتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

كما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بوجود غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي كافة الشكاوي والمقترحات للعمل على إزالتها، في أسرع وقت ممكن حرصا على أبناءنا طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، كما أكد على حرص الوزارة على الطلاب، وأن المديرية تسعي لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للطلاب بجانب أنها لن تسمح بأي عمليات غش تحدث في لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، كما أن الوزارة سوف تتعامل معها بشكل قانوني حرصا على أبنائنا الطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

من المقرر انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية يوم الأحد 20 يناير وسوف تستمر الامتحانات على مدار خمس أيام وتنتهي يوم الخميس 24 يناير 2019 .