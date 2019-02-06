موعد “استطلاع” نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة Prep 2019 البوابة الالكترونية...

نتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متجدد، ونرصد لكم توقيت الإعلان عن نتائج الترم الاول محافظة البحيرة 2019، التي باتت على وشك الظهور، بعد أن انتهى الطلاب من أداء الإمتحانات، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل المحتوى المتجدد من وقت للثاني، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة توقيت ظهور النتائج، تابع المقال المجمع الذي يوضح ظهور النتائج، ونحن معكم بكل جديد3

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص النتائج في الترم الأول، ونتابع معكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، البوابة الالكترونية بمحافظة البحيرة، التي اشارت أنباء عن إعتماد النتائج اليوم الأربعاء 6-2-2019، ونتابع المزيد من التقارير العاجلة من وقت للثاني، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز من وقت للثاني، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

الآن الموعد النهائي لإعلان نتائج الترم الأول بالبحيرة، وهو يوم الأربعاء 6 فبراير 2019، وذلك وفقًا للتصريح الخاص بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد سعد، على أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في المحافظة، ونتابع معكم رصد الدرجات، ولحظة الإعلان عن النتائج في يوم الأربعاء، ونتابع التقارير الإخبارية من وقت للثاني، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2019

وسط توجيهات من اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، للقائمين على العملية التعليمية بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلبة والطالبات أثناء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات التعليمية بالمرور على كافة المدارس بنطاق مراكزهم للوقوف على مدى الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

يترقب الطلاب الشهادة الإعدادية ظهور نتيجة الامتحانات نصف العام الدراسي الأول، حيث بدأت امتحانات الإعدادية على مستوى المحافظة يوم الأحد الموافق 20 من يناير 2019 وانتهت يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 ، حيث استمرت الامتحانات لمدة خمس أيام متتالية، يمتحن فيها الطالب جميع المواد الدراسية التي دراستها خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2018/2019

وقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة محمد سعد محمد أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام لن تخرج عن الكتاب المدرسي المقرر، وأن جميع الأسئلة سوف تكون مراعية للفروق الفرية للطلاب، وفي مستوى الطالب المتوسط بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم، بمراعاة الطلاب، وتذليل كافة العقبات أمامهم لأداء الامتحانات بكل سهولة وفي جو مناسب يساعدهم على التركيز والتذكر.