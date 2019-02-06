ترقب بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid VS Barcelona الأسطوره الأربعاء 6 شباط As-Goal...

نتابع معكم كافة الأخبار والتقارير العاجلة حول مباريات اليوم في البطولات العالمية، ونرصد لكم توقيت انطلاق الكلاسيكو الناري بين برشلونة وريال مدريد عبر موقع عرب نيوز ننقل لكم تفاصيل المباراة الهامة، وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، Real Madrid VS Barcelona تأتيكم الأربعاء 6-2-2019، وذلك على ملعب الكامب نور.

مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو في يوم الأربعاء 6 فبراير 2019، ومباراة العودة في ملعب سنتياجو برنابيو، ونتابع معكم الأخبار الهامة، حول المباراة التي تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر والساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات، ونتابع عبر موقع عرب نيوز بث مباشر Real Madrid VS Barcelona.

كلاسيكو ناري يأتيكم في يوم الأربعاء 6 فبراير، ونتابع عبر موقع عرب نيوز التفاصيل حول المباراة، بتعليق حفيظ دراجي الحكم أنطونيو ميغيل، مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو، يتم بث المباراة على قناة بي إن سبورت، وقناة جول أسبانيا، وقناة لامدريد وكافة الأخبار نتابعها عبر التقرير.بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة

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التقى الناديين في 84 مباراة من قبل، وكان لنادي برشلونة نصيب الأسد في عدد مرات الفوز، حيف فاز النادي الكاتالوني في 33 مباراة، وفاز نادي ريال مدريد في 28 مباراة، وحسم التعادل نتائج الفرق في 23 مباراة، وتبدأ المواجهات بينهم منذ عام 1959، حيث فاز ريال مدريد 3-1 في أولى مواجهات الفرق في عام 1959.