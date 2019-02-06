تابع لايف الاسطورة الريال وبرشلونة بث مباشر |مشاهدة مباريات اليوم| برشلونة وريال مدريد الأسطوره كورة...

نتابع معكم كافة التفاصيل المتنوعة حول مباراة ريال مدريد وبرشلونة، وذلك عبر موقع عرب نيوز، ونتابع معكم تفاصيل المباراة الهامة، الكلاسيكو، وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، على ملعب الكامب نو، في يوم الأربعاء 6-2-2019، ونتابع معكم تفاصيل إخبارية حول مباراة الذهاب، على أن يتم لعب مباراة العودة على ملعب سنتياجو برنابيو، المباراة يتم بثها على قناة بي إن سبورت، وبعض القنوات نقوم بتفصيلها فيما يلي.

نتابع معكم كل جديد عبر موقع عرب نيوز التفاصيل العاجلة، ونستمر برصد التقارير الإخبارية، مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، على ملعب الكامب نو، تعليق حفيظ دراجي، الحكم أنطونيو ميغيل، على قناة بي إن سبورت، وعلى قناة جول أسبانيا وتي في مدريد الأسبانية الناقلة للمباراة.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساءًا بالتوقيت السعودي القطري، والساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات، كلاسيكو أسبانيا، نتابع معكم المباراة إتش دي عبر موقع عرب نيوز، ونحاول نقل رابط المشاهدة قبل بدء المباراة، ونتابع المزيد من التقاير الإخبارية العاجلة.مباراة الريال وبرشلونة الأسطورة

نتابع معكم التقارير العاجلة حول مباراة الأربعاء، كلاسيكو أسبانيا، ونتابع معكم الرابط الخاص بالمباراة قبل البدء مباشرة، ونتعرف على التوقيت، وعلى الحكم والتعليق عبر السطور الماضية، ونرحب بالتعليقات حول توقعاتكم لمباراة الأربعاء 6 شباط، ونتابع كل جديد عبر التحديثات.

تصب نتائج الفرق السابقة في صالح النادي الكاتالوني نادي برشلونة، الذي فاز على الريال في 33 مباراة من قبل، بفارق 5 مباريات فوز عن الملكي، حيث فاز النادي الملكي ريال مدريد على البرسا في 28 مباراة، وتعادل الفريقان في 23 مباراة، ونتابع معكم المزيد، حيث بدأت المواجهات بينهم منذ عام 1959.