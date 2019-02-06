أسعار الذهب اليوم الأربعاء| 6 فبراير 2019.. متوسطات لسعر المعدن النفيس بالسوق المصري والسوق العالمي...

متابعة يومية وتحديث لحظي لسعر الذهب اليوم الأربعاء بالسوق المصري والسوق العالمي للمعادن، نعرض عليكم متوسطات سعر المعدن النفيس والعوامل المؤثرة على سعره عالميا ومحليا، محدثا بشكل يومي، مع جدول لمتوسطات سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية، بدون أن يتم إضافة سعر المصنعية وضرائب الدمغة.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا، نعرضها عليكم في هذا المقال.

سعر الذهب اليوم

افتتحت بورصات المعادن العالمية اليوم الأربعاء على لتسجل 1318$ للأوقية.

نعرض عليكم متوسطات سعر الذهب في السوق المصري، بدون احتساب الضرائب، ضريبة الدمغة، ومصنعيات محلات الصاغة:

سعر الذهب متوسط سعر البيع عيار 24 749.46 جنيه عيار 21 644.5 جنيه عيار 18 546.5 جنيه سعر الأوقية 1318$

سعر الذهب بسوق الصاغة

افتتح الذهب بالسوق العالمي للمعادن على ارتفاع في فترة الصباح، وزيادة في الارتفاع أيضا في فترة الظهيرة مسجلا 1307$ للأوقية، بينما تضرر سعر الذهب بالسوق المصري بشكل كبير بسبب تراجع الدولار باليومين الماضيين.

بعد فشل متكرر في الوصول إلى منطقة الإمداد 1295 دولار، دفع تفاؤل التجارة المتجدد بين الولايات المتحدة والصين إلى بعض عمليات البيع الجديدة وسحب الذهب إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع.

استقرار في سعر الأوقية في بورصات المعادن العالمية اليوم في فترة الظهيرة مسجلا 1318$، واستقرار في متوسطات الذهب بالسوق المصري ليسجل 644 جنيه، بدون مصنعية.

مع انتظار بيانات سياسية هامة من الفيدرالي الأمريكي، يستمر سعر الذهب في التعامل اليوم مستقرا على متوسطاته السعرية بالأمس، لحين صدور بيانات جديدة.