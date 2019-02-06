رابط نتيجة حج القرعة في تونس 2019| ترقب النتيجة عبر رابط موقع وزارة الشئون الدينية

يعد انتهاء الراغبين في الحج للأراضي المقدسة في موسم الحج 1440، يقوم موقع وزارة الشؤون الدينية التونسي بعرض نتيجة قرعة الحج هذا العام، حيث تقوم بعرض ملف بأسماء الفائزين من خلال رابط موقع الوزارة، نعرض عليكم متابعة لأخبار قرعة الحج في تونس.

انتهى تسجيل المواطنين الراغبين، في أداء الشعيرة المباركة والركن الخامس من أركان الإسلام، في الجمهورية التونسية في وقت قريب، حيث يتقدم الحاج بجميع بياناته واتباع الخطوات المطلوبة منه، وتم وضع موعد لانتهاء الحجاج من التسجيل وإغلاق باب الحجز، على أن يتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج في أقرب وقت، وذلك ليتمكن كل فائز بتجهيز الأوراق المطلوبة منه، نعرض عليكم موعد تسجيل قرعة الحج في تونس، خطوات التسجيل، ولك حسب الإعلان الرسمي الذي صدر قريبا من جهة الموقع الرسمي لوزارة الشئون الدينية.

ويكون للمواطنين الحاملين للجنسية التونسية، والراغبين في أداء الركن الخامس من الإسلام، من تسجيل رغبات الحد لهذا العام، والذي قد تم فتح باب التسجيل فيه ابتداء من 20 نوفمبر 2018 الماضي، ويستمر باب التسجيل الإلكتروني مفتوحا حتى 23 ديسمبر 2018، على أن يتم إغلاقه أمام التسجيل ويتم فحص الطلبات والإعلان عن النتائج في وقت قريب.

رابط نتيجة حج القرعة

وهو رابط الموقع الرسمي لوزارة الشئون الدينية التونسية، على صفحة الموقع الرئيسية، يتمكن الراغبين في أداء فريضة الحج للعام الحالي 2019-1440، من التعرف على النتائج من هنا، وقد يكون باب التسجيل لا يعمل في بعض الأحيان، وذلك لكثرة الدخول عليه، يمكنكم الدخول في خلال الفترة المتاحة، حتى 23 ديسمبر 2018، والتسجيل فيه عندما يكون متاحا.

تسجيل المرفوضين سابقا بقرعة الحج التونسية

يمكن للمرفوضين من الحج في العام السابق الدخول هذا العام، والذهاب إلى المعتمدية، وتقديم الأوراق للتسجيل، حيث عليهم تقديم:

بطاقة التعريف الوطنية. إيصال الترشح. كتابة رقم الهاتف على استمارة الترشح

ويتم التصديق على ترشحهم هذا العام وإدخال بياناتهم عبر موقع التسجيل للحج 2019.

تحديث: عند الدخول للتسجيل قد تجد الموقع لا يعمل في بعض الأحيان، حيث يستمر المواطن التونسي بالدخول على الموقع للتسجيل في الحج، تابع الدخول في وقت أخر.