“اعرف”نتيجة الإعدادية الإسماعيلية| نتائج الثالث الإعدادي بالمحافظة عبر موقع نتائج...

يتابع الطالب المصري، ممن انتهى من امتحانات الثالث الإعدادي، منتصف العام، في محافظة الإسماعيلية، الإعلان عن النتائج، وذلك بعد الإعلان عن اعتماد السيد محافظ الإسماعيلية للنتائج تمهيدا للإعلان عنها، ويذكر أن الطلاب قد انتهوا من امتحانات منتصف العام للعام الدراسي 2018-2019، من حوالي أسبوعين، واليوم، 4 فبراير 2019، تم الإعلان عن النتيجة، تعرف عليها برقم الجلوس فقط.نتيجة الشهادة الإعدادية الاسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية

قام السيد محافظ الإسماعيلية باعتماد نتائج الإعدادية لطلاب الثالث الإعدادي في محافظة الإسماعيلية بنسبة نجاح تجاوزت 97%، تعرف على نتيجة الثالث الإعدادي من خلال الدخول على موقع نتائج المحافظة.

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية

قم بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية أدخل الاسم ورقم الجلوس. اضغط بحث.

جدول توزيع الدرجات

المادة المجموع لغة عربية 40 درجة رياضيات 30 درجة انجليزي 30 درجة دراسات 20 درجة علوم 20 درجة المجموع 140 درجة

قد تجد الموقع لا يعمل الآن، بسبب كثرة دخول الباحثين عن النتيجة عليه، أو لعدم نزول النتائج عليه، لم يتم تفعيله، تابع الدخول عليه من وقت لأخر.

تحديث: تم الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف العام والإعلان عنها عبر موقع نتائج المحافظة بنجاح كبير/ ونسبة نجاح تجاوزت 71%.

يتم احتساب مجموع درجات التيرم الأول، من أصل 140 درجة، على درجات التيرم الثاني ليكون المجموع 280 درجة، ولا يتم احتساب درجات التربية الفنية والكمبيوتر والمجالات.

ويذكر أن موقع نتائج جميع المحافظات لا عمل إلا بعد أن يتم تنزيل نتائج الطلاب عليه، نتائج الثالث الإعدادي لمنتصف العام، ويتم تنزيل النتائج بعد إعلان موقع المحافظة بالانتهاء من اعتماد النتائج والإعلان عنها.