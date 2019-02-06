اعتمد اللواء “قاسم حسين” محافظ المنيا يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2019 نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول للعام 2018/2019 بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وقد بلغت نسبة النجاح إلي 70.6%، من إجمالي عدد الطلاب لهذا العام الذي بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 104449 طالباً، حضر منهم 102817 طالب وطالبة، ونجح منهم 72651 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية إلي 783 طالب وطالبة.

بينما نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي للطلاب المكفوفين 100%، وأيضاً نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية وضعاف السمع 90%، كما نجح 998 من إجمالي 1368 طالب وطالبة متقدماً في مرحلة التعليم الأساسي القسم المهني كما وضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا “محمد عز”.

وقام محافظ المنيا بتهنئة الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمني لهم النجاح والتفوق الدائم، ومطالبة الطلاب على التفوق المستمر خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تفوقهم العلمي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا :-

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا برقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب والطالبات وضع رقم الجلوس من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال، وسوف نقوم بتوفير النتيجة لكافة الطلاب فوراً .

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نتيجة إعدادية المنيا 2019