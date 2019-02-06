روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا باسم الطالب ورقم الجلوس الآن

الحصول على روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا التي تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، ومديرية التربية والتعليم بالمنيا عقب اعتماد اللواء قاسم حسين نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المحافظة بنسبة نجاح 70.6%، وتم توفير النتيجة في صورة كشوف مجمعة باسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس، يتم من خلالها التعرف على الدرجات في جميع المواد الدراسية، وتم تقسيم منطقة المنيا التعليمية لثلاث قطاعات سنتعرف عليها من خلال التوضيحات التالية.

ننشر روابط نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2019 الفصل الدراسي الأول، والتي ستتوفر عبر روابط تخص مجموعة من الإدارات التعليمية، حيث تم تقسيم المحافظة لثلاث قطاعات، القطاع المركزي يضم إدارة المنيا ومطاي وسمالوط التعليمية، وقطاع شمال المنيا يضم إدارات بني مزار والعدوة ومغاغة التعليمية، وقطاع جنوب المنيا أبو قرقاص، وديرمواس، وملوي، ويمكن الدخول على الروابط المدرجة أدناة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادي المنيا الترم الأول باسم الطالب أو رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول

نسب النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بمحافظة والتي اعلنها وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عزب،وسنرفق فيما بعد روابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019.

محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية104449 طالبا، حضر منهم 102817 طالبا، بنسبة نجاح 70.6% بإجمالي عدد 72651 طالبا وبلغ عدد الحاصلين على المجموع النهائي 140 درجة “783” طالب. وأضاف بلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي للطلاب المكفوفين 100%، فيما جاءت نسبة النجاح للشهادة “الإعدادية المهنية وضعاف السمع” 90%، كما نجح 998 من إجمالي 1368 طالبا متقدما بمرحلة التعليم الأساسي “القسم المهني”

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2019

احصل الآن على نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2019 من خلال الروابط الرسمية التي تم الإعلان عنها من قبل الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا وموقع مديرية التربية والتعليم.

ننشر قريبا رابط برقم الجلوس عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول .