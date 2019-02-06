سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق السوداء الأربعاء 6-2-2019

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في تعاملات البنوك المصرية المختلفة مثل سعر الريال في البنك الأهلي وبنك مصر وعدة بنوك أخرى، أيضا سعر الريال السعودي فى السوق السوداء المصرية، والتي يتم من خلالها تداول مختلف العملات الأجنبية بيعاً وشراءً مقابل الجنيه المصري، وذلك في إطار متابعة أحدث الأسعار في الأسواق، ويتزايد الطلب على الريال السعودي من قبل مختلف شرائح المواطنين، وذلك بسبب ارتباطه بصورة مباشرة بأداء بعض الفرائض الإسلامية مثل الحج ومواسم العمرة المختلفة.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر

يحافظ الجنيه المصري على أسعار الصرف المتداولة في مقابل العملة السعودية، وذلك في تعاملات مختلف البنوك المصرية، ولمدة تقارب الثلاثة أشهر بصورة متواصلة، حيث لم يتجاوز أسعار الريال السعودي في مصر داخل البنوك خلالها حاجز الخمسة جنيهات، وكان سعر الريال السعودي اليوم في البنوك على النحو التالي

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البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري 4.6821 4.7186 البنك الأهلي المصري 4.6943 4.721 بنك مصر 4.694 4.706 بنك الإسكندرية 4.66225 4.70937 البنك التجاري الدولي 4.6634 4.709 بنك أبوظبي الإسلامي 4.6840 4.7274

سعر الريال السعودي فى السوق السوداء اليوم

أما بالنسبة لأسعار بيع وشراء الريال السعودي في السوق السوداء المصرية فهو يتراوح ما بين 4.70 جنيه وحتى 4.90 جنيه، ويختلف السعر وفق البائع والمكان وظروف العرض والطلب على العملة السعودية في مصر.

تحديث سعر الريال السعودي في مصر اليوم

استقرت مع قرب عطلة نهاية الأسبوع أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية، وامتدت حالة الهدوء لتشمل مستوى أسعار العملة السعودية مقابل الجنيه في السوق السوداء.