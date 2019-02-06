ارطغرل الحلقة 134 موقع النور مسلسل قيامة ارطغرل 134 مترجم كاملة بالعربية بجودة عالية HD

LIVE ارطغرل الحلقة 134 موقع النور، نعرض لكم متابعي وعشاقي المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل حلقات المسلسل مترجمة كاملة باللغة العربية، فنحن على موعد مع الحلقة 134 من مسلسل ارطغرل، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن قصة ارطغرل ورابط مشاهدة الحلقة حصرياً بدون تقطيع.

ارطغرل الحلقة 134

ومن المعروف أن مسلسل قيامة أرطغرل حقق نسب نجاح كبيرة وخاصة في الوطن العربي فقد يتابعون حلقات المسلسل ملايين من محبيه التاريخ العثماني، حيث تدور أحداث المسلسل حول ارطغرل بن سليمان شاه والد مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول، ويجسد الدور الرائع الممثل الشهير أنجين آلتان، ويعرض مسلسل قيامة أرطغرل أحداث مشوقة وتاريخية من القرن الثالث عشر، يذكر أنه تم عرض أربعة أجزاء حتى الآن ونحن في بداية الجزء الخامس الحلقة 134، وتطورت الأحداث بشكل رائع ومشوق ولكن بعض منها ليس لها علاقة بالتاريخ العثماني، ولكن هي فقط من وحي خيال الكاتب.

ارطغرل الحلقة 134 موقع النور

ويتم عرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع، على قناة تي أر تي التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً، وبعد العرض بساعتين يتم ترجمتها باللغة العربية على موقع النور الإلكتروني، حيث أنه الموقع الوحيد الذي لديه حقوق بث لمسلسل قيامة أرطغرل، كما يتم عرضه أيضاً مترجم باللغة العربية على القنوات الفضائية، مثل قناة اليرموك وقناة الوطن وقناة دعوة، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويمكن من خلال رابط موقع النور مشاهدة الحلقة 134 مترجمة كاملة بدون تقطيع.