حالة الطقس في مصر | انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء وتوقعات هطول أمطار على جميع المحافظات

نتابع معكم حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 6 فبراير 2019، وذلك عبر البيانات الرسمية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أيضاً أخبار درجة الحرارة اليوم المتوقعة على جميع مناطق الجمهورية، وتمر مصر الآن بفترة تقلبات جوية ملاحظة منذ بداية فصل الشتاء، حيث انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء وخاصة أثناء الليل وفترة الصباح، وتتحسن درجة الحرارة في مصر نسبيا أثناء فترة النهار، كما يزيد احتمال هطول الأمطار خاصة على المناطق والسواحل الشمالية ودلتا النيل.

درجة الحرارة اليوم في مصر

توقعات هيئة الأرصاد لدرجات الحرارة اليوم على المناطق والأقاليم المصرية على النحو التالي

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المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الظواهر الجوية طقس الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية 19 11 أمطار + نشاط رياح السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 12 أمطار طقس القاهرة والوجه البحري 20 14 أمطار جنوب سيناء والغردقة 29 16 أمطار طقس شمال الصعيد 21 12 أمطار جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 15 أمطار

أخبار حالة الطقس في مصر اليوم

وفق بيان الأرصاد الجوية المصرية فإنها تتوقع أن يكون الطقس اليوم على النحو التالي