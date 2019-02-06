تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو مجانا اليوم| موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد...

نعرض عليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو مجانا اليوم، حيث سيكون موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، ضمن مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2019، وستجرى مباراة الكلاسيكو اليوم، على أرضية ملعب الكامب نو، حيث يستقبل برشلونة ريال مدريد في مقاطعة كتالونيا، ومباراة كلاسيكو الذهاب، سيبحث من خلالها كل فريق على تحقيق نتيجة إيجابية، قبل موعد مباراة العودة والإياب بمدريد، وذلك من أجل الاقتراب من التأهل إلى مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا 2019، كما سنقدم لكم بجانب تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو اليوم، بين برشلونة وريال مدريد، سنعرض عليكم توقيت وموعد بداية مشاهدة لعبة الكلاسيكو الليلة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو مجانا اليوم

كما هو الحال في موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كل مناسبة، تكون هناك بعض ترددات القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الكلاسيكو مباشرة “Classico”، وذلك بشكل مجاني، ومن خلال هذا الموضوع، سنتابع معكم كل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة مجانا في سهرة اليوم، في مباراة الذهاب، من مباريات كأس ملك إسبانيا، في مباريات دور النصف النهائي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو Classico

في هذه الفقرة ستجدون تردد ومعلومات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين الريال والبرسا مجانا، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ومتابعة أحداث مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، في كلاسيكو الكرة الكرة الأرضية.

وفي حالة تواجد المزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو مجانا سنقدمها لكم فتابعونا، مع اقتراب موعد مباراة الكلاسيكو يوم الأربعاء الموافق ل 6 فبراير 2019.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

قبل موعد مباراة الكلاسيو اليوم، كان نادي برشلونة تمكن من تجاوز مباريات دور الربع النهائي من كأس الملك، عل حساب الفريق الأندلسي إشبيلية، وذلك بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة، في مجموع مباراة الذهاب والإياب، وكان البرسا انهزم في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين دون رد، وفي مباراة العودة تمكن الفريق الكتالوني بقيادة ميسي، من تحقيق فوز كبير، وذلك بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

وفي الطرف المقابل قل موعد مباراة الكلاسيكو اليوم، في مباريات نصف نهائي كوبا دي ري الإسبانية، الفريق الملكي، تجاوز دور الربع النهائي من الكأس، وذلك على حساب فريق جيرونا، بعد حسم الأمور في مجموع المباراتين وذلك بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة، وكان الفريق الملكي، حققا الفوز بمدريد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وفي مباراة الإياب، أكد الفريق الأبيض فوزه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

توقيت مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم

بخصوص توقيت بداية متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الكلاسيكو، سيكون ابتداء من الساعة الثامنة مساء بتوقيت غريتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مدريد، وهو نفس توقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مصر والسودان، وبتوقيت مكة المكرمة، ستنطلق مباراة الكلاسيكو، في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل، بتوقيت السعودية، وهو نفس توقيت بغداد ودمشق والدوحة، وبتوقيت الإمارات ، ستنطلق مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة، في تمام منتصف اليل وهو نفس توقيت سلطنة عمان.

أخبار الكلاسيكو اليوم

هذا وتما الإعلان أنه سيقود مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم الأربعاء، بين ريال مدريد وبرشلونة، في مواجهة الذهاب من نصف نهائي كوبا دري الإسبانية، الحكم الدولي الإسباني، أنطونيو ميغل، الذي يبلغ من العمر 42 سنة.

بخصوص حقيقة مشاركة ميسي في مباراة الكلاسيكو، حيث إلى حدود الآن، لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي، عن مشاركة أو غياب ليونيل ميسي عن تشكيلة برشلونة في مباراة ريال مدريد، مساء الأربعاء، حيث أكد المدير الفني لنادي برشلونة، في المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة المنتظر، أن مشاركة أو غياب ميسي عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو،سيتم الإعلان عليه في اللحظة الأخيرة.

وفي أخبار مشاركة ميسي في مباراة الكلاسيكو اليوم، حيث أعلن المدير الفني لنادي برشلونة فالفيردي، منذ قليل عن قائمة برشلونة، التي ستتواجد في مباراة الكلاسيكو مساء الأربعاء ضد ريال مدريد، والتي عرفت تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي خبر أخر من أخبار مباراة الكلاسيكو اليوم، حيث اكد النجم البرازيلي ريفالدو، انه على مدرب برشلونة، عدم المخاطرة، والاعتماد على المداورة في نشكيلة برشلونة اليوم، حيث لا يوجد ماهو أهم من مباراة الكلاسيكو.

وفي المقابل أكد كامشيو مدرب ريال مدريد السابق، أن النجم الإسباني ايسكو، يعتبر واحد من اكبر اللاعبين في العالم، وريال مدريد في حاجة إليه خصوصا في الفترة الحالية.

وفي المقابل أكد شوشتر في لقاء صحفي، أنه في حالة تواجد مارسيلو اليوم في تشكيلة ريال مدريد، وكان في أحسن الأحوال، لن يكون هناك مشاكل في دفاع ريال مدريد

وأضاف شوشتر، انه يفضل أن يقوم المدير الفني لريال مدريد، سولاري، بوضع في تشكيلة ريال مدريد الأساسية، كل من اللاعب فينسيوس، واللاعب ولوكاس باسكيتش، ويتواجد جاريت بيل على قائمة البدلاء.