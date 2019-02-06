صورة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجانا في موعد مشاهدة مباراة...

في ظل متابعة مباراة الكلاسيكو اليوم، إليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة مجانا اليوم الأربعاء الموافق ل 6 فبراير 2019، حيث مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، تجمع الفريقين ضمن مباريات دور النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا 2019، وذلك في مباراة الذهاب، التي يستقبل من خلالها البرسا الريال مدريد، على أرضية ملعب الكامب نو، في سهرة كروية، تنتظرها كل الجماهير العالمية في كل أنحاء الكرة الأرضية.

توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء

تما التأكيد أنه متابعة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء، ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مصر المحلي، الذي يصادف الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو “ريال مدريد وبرشلونة اليوم”

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة اليوم الأربعاء 6-2-2019، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق حفيظ الدراجي، وسنقدم لكم كل جديد فتابعونا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة

في هذه الفقرة سنعرض عليكم أسماء وترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء مباشرة، والتي ستكون هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو، بين قطبي الكرة الإسبانية،في سهرة الأربعاء.

برشلونة وريال مدريد اليوم في لقاء الكلاسيكو

هذا وقبل لقاء الكلاسيكو اليوم الأربعاء في الذهاب، من دور الأربعة من كوبا دي ري الإسبانية، كان ريال مدريد تمكن من تجاوز الدور الماضي، على حساب نادي جيرونا، وفي المقابل برشلونة تمكن من التغلب على حساب نادي إشبيلية الأندلسي، هذا وسيقود مباراة الكلاسيكو، الحكم الدولي الإسباني أنطونيو ميغيل، وهو حكم دولي منذ سنة 2011، ويبلغ من العمر 42 سنة.

هذا وتما الإعلان عن قائمة برشلونة اليوم، والتي عرفت تواجد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، مما يجعل إمكانية مشاركة مسي في مباراة الكلاسيكو اليوم، بين الريال والبرصا ممكنة، لكن الأمر لم يتم التأكيد عليه من طرف إدارة برشلونة.

وفي نفس السياق اكد المدير الفني لنادي برشلونة، ان الساعات الأخيرة، هي من ستحدد مشاركة ليونيل ميسي في تشكيلة الكلاسيكو اليوم، أو لا.