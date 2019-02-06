سعر الدولار مقابل الجنيه المصري | الآن أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء الأربعاء...

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في متابعة مستمرة لأخبار أسعار الدولار محدثة يوميا، في إطار متابعة موقع عرب فور نيوز لأحدث أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه، ومن أهمها وأبرزها سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء المصرية، حيث تعتبر العملة الأمريكية العملة الأبرز في تداولات السوق المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

في هذا الجدول نتابع معكم أحدث أسعار العملة الأمريكية في بعض من أشهر البنوك المصرية، وذلك في آخر سعر معلن من قبل تلك البنوك

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البنوك المصرية سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري 17.5603 17.6957 البنك الأهلي المصري 17.55 17.65 بنك مصر 17.55 17.65 بنك الإسكندرية 17.57 17.67 البنك التجاري الدولي 17.56 17.66 بنك كريدي أجركول 17.62 17.72 بنك أبوظبي الإسلامي 17.64 17.74

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

مع زيادة الطلب على الدولار في مصر خلال الفترة الأخيرة بدأت تنشط تجارة بيع وشراء الدولار في السوق السوداء بعيداً عن قطاع البنوك الحكومية، ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر ما بين 17.60 للشراء، وسعر 17.85 للبيع، وهذا السعر يعتبر مؤشر عام لمتوسط أسعار بيع وشراء الدولار في السوق الموازية.

أسعار الدولار في مصر اليوم

استقرار واضح في سعر بيع وشراء العملة الأمريكية، وذلك خلال التعاملات صباح اليوم في القطاعين الرسمي والموازي، بعد أن انخفض سعر الدولار في مصر خلال الأيام الماضية.