سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الأربعاء 6-2-2019 لجميع المصانع والشركات للمستهلك

سعر الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق، حيث نتابع معكم أحدث أسعار السلع في الأسواق المصرية، و وتشهد حاليا أسعار مواد البناء ومن أهمها الحديد والأسمنت حالة من الهدوء والاستقرار، ذلك لمختلف أنواع وشركات الحديد المسلح والأسمنت، وخاصة بعد استقرار أسعار مشتقات النفط والكهرباء للمصانع، ومن أشهر منتجات الحديد التي يبحث عن أسعارها في مصر سعر حديد عز وكذلك حديد المصريين، أما بالنسبة للأسمنت فهناك الكثير من الشركات المشهورة في السوق المصري.

أسعار الحديد اليوم في مصر

عبر الجدول التالي نتابع سعر الحديد اليوم للمستهلك وذلك مقابل الجنيه المصري، والذي يقارب من 13 ألف جنيه في المتوسط، وقد تختلف الأسعار الواردة وفق التاجر وتكاليف نقل الحديد من المصنع، وكانت أسعار حديد التسليح اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11600 11750 11900 شركة حديد عز الدخيلة 11600 11750 11900 شركة حديد المصريين المصريين 11650 11800 11950 شركة حديد بشاي بيشاي 11600 11750 11900 شركة حديد العتال العتال 11450 11550 11700 شركة حديد عطية عطية 11400 11500 11650 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11425 11600 11750 شركة حديد الجارحي الجارحي 11475 11600 11750 شركة حديد المعادي المعادي 11400 11500 11650 شركة حديد السويس للصلب السويس 11500 11650 11800 مصنع سرحان للصلب سرحان 11350 11450 11600 مصنع قوطة للصلب قوطة 11375 11500 11650 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11400 11550 11700 شركة حديد المراكبي المراكبي 11450 11550 11700 شركة حديد العشري العشري 11400 11550 11700 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11350 11450 11600 شركة حديد عياد عياد 11400 11550 11650 شركة حديد الكومي الكومي 11300 11450 11600 شركة حديد حديدنا حديدنا 11350 11450 11600 شركة طنطا للصلب طنطا 11350 11450 11600 شركة حديد بيانكو بيانكو 11250 11400 11550 شركة حديد عنتر عنتر 11350 11450 11600

اقرأ أيضا: سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية

تشهد أسعار الأسمنت في مصر خلال الفترة الأخيرة استقرار واضح في السعر، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حقق خلالها سعر الأسمنت ارتفاع ملاحظ، تجاوز خلاله سعر الطن الألف جنيه مصري، أما أسعار الأسمنت اليوم فهي كالتالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 825 828 830 الشركة العربية للأسمنت النصر 805 805 808 أسمنت أسيوط المهندس 808 808 810 صناعات مواد البناء التعمير 800 800 805 أسمنت أسك المنيا أسيك 813 815 820 أسمنت أسك المنيا حورس 813 815 820 أسمنت النهضة الصخرة 798 800 805 أسمنت وادي النيل المصري 805 805 808 لافارج للأسمنت المخصوص 815 818 820 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 798 800 805 أسمنت العريش العسكري 810 810 810 أسمنت العريش العسكري بني سويف 810 810 810 أسمنت سيناء سيناء 808 808 808 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 813 813 815 السويس للأسمنت السويس 803 803 805 أسمنت بورتلاند طرة طرة 813 813 815 أسمنت حلوان حلوان 813 813 815 أسمنت شورى شورى 793 800 808 مصر بني سويف مصر بني سويف 830 830 835 أسمنت السويدي السويدي 840 828 830 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 798 800 805 مصر للأسمنت قنا المسلة 798 800 805

تحديث سعر مواد البناء في مصر

مع تعاملات صباح اليوم في الأسواق المصرية ارتفعت أسعار الأسمنت، في المقابل لا تزال حالة الاستقرار مسيطرة على سعر الحديد اليوم، وسوف نستمر في متابعة آخر تطورات أسعار الحديد والأسمنت محدثة يومياً.