سعر الحديد اليوم | الآن متابعة أسعار حديد التسليح للمستهلك في المصانع المصرية الأربعاء 6-2-2019

سعر الحديد اليوم في مصر، وفي هذا الشأن صرح عضو ورئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني أن أسعار الحديد قد عادت إلى حالة الهدوء والاستقرار، وذلك بعد ارتفاع سعر الحديد في مصر خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار بعض الشائعات ومنها فرض رسوم جديدة على الواردات المصرية، أما بالنسبة لقرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي فهو لم يحدث أي أثر على أسعار مواد البناء في مصر حتى الآن.
سعر الحديد اليوم في المصانع المصرية
بداية من الشهر الحالي تشهد أسعار منتجات الحديد استقرار نسبي، وذلك بعد قرار مصانع الحديد المصرية بتخفيض سعر طن الحديد بنسب تقارب 300 جنيه تسليم أرض المصنع، أما بالنسبة لمتوسط أسعار الحديد اليوم فهي كالتالي
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|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11600
|11750
|11900
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11600
|11750
|11900
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11650
|11800
|11950
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11600
|11750
|11900
|شركة حديد العتال
|العتال
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد عطية
|عطية
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11425
|11600
|11750
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11475
|11600
|11750
|شركة حديد المعادي
|المعادي
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11500
|11650
|11800
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11350
|11450
|11600
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11375
|11500
|11650
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11400
|11550
|11700
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد العشري
|العشري
|11400
|11550
|11700
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11350
|11450
|11600
|شركة حديد عياد
|عياد
|11400
|11550
|11650
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11300
|11450
|11600
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11350
|11450
|11600
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11350
|11450
|11600
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11250
|11400
|11550
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11350
|11450
|11600
تحديث سعر الحديد في مصر
يشهد سوق الأسمنت والحديد في مصر استمرار الهدوء الملاحظ، حيث لا تزال أسعار الحديد لم تتغير منذ بداية الشهر الحالي، أما أسعار الأسمنت اليوم فقد استقرت كذلك بصورة طفيفة.