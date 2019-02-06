أسعار النفط اليوم برنت الأربعاء 6-2-2019 في سوق التداول مقابل الدولار الأمريكي

أسعار النفط اليوم برنت، حيث نتابع أحدث أخبار أسعار المواد في الأسواق الدولية والعربية، حيث يعتبر خام برنت من أشهر المعايير المستخدمة في تحديد أسعار النفط، وبصفة خاصة في منطقة الدول العربية والشرق الأوسط الذي ينتج ما يقارب نصف إنتاج العالم من البترول، ويأتي إنتاج خام برنت من حقول تقع في المنطقة ما بين انجلترا والنرويج، وقاربت مختلف الحقول التي تنتج نفط برنت على النضوب، ومن أجل ذلك يبحث العديد من المتداولين لخامات البترول عن بديل لخام برنت لاستخدامه في التسعير.

سعر نفط خام برنت اليوم مقابل الدولار

بلغ سعر برميل نفط خام برنت اليوم 61.98 دولار أمريكي، ليحقق بذلك انخفاض بقيمة 53 سنت ونسبة خسائر مئوية 0.85% عن سعر خام برنت في التداول السابق له، ونظرا لجودته العالية يباع نفط برنت في الأغلب بسعر أعلى من خام سلة أوبك.

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يبلغ إنتاج خام برنت حاليا ما يقارب نصف مليون برميل يوميا، من الحقول المشتركة بين الدولتين انجلترا والنرويج، وفي العادة يتم استهلك كامل إنتاجه داخل القارة الأوروبية.

تحديث سعر نفط برنت اليوم

بعد أن حقق مكاسب كبيرة في تعاملات يوم أمس تعرض نفط برنت صباح اليوم لانخفاض طفيف مقابل الدولار الأمريكي، حيث خسر برميل برنت عدة سنتات مع تداول بورصة الطاقة صباح اليوم.