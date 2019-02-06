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سعر الأسمنت اليوم | الآن أسعار الأسمنت في مصر للمستهلك اليوم الأربعاء 6-2-2019

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أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وتتعرض أسعار سوق مواد البناء وخاصة الأسمنت لحالة من الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء لتشمل سعر الأسمنت اليوم في مصر، وتشير العديد من التوقعات الأقتصادية بشأن أسعار طن الأسمنت إلى تعرضه خلال الأشهر المقبلة لانخفاض في مستوى سعر البيع والشراء مقابل الجنيه المصري.

 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

يحدث تغير طفيف جدا يوميا سواء ارتفاع أو هبوط في أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع، وعبر الجدول التالي نستعرض معكم أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري لمختلف الشركات، مع ملاحظة أن يتم إضافة هامش ربح التاجر عليها

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الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 825 828 830
الشركة العربية للأسمنت النصر 805 805 808
أسمنت أسيوط المهندس 808 808 810
صناعات مواد البناء التعمير 800 800 805
أسمنت أسك المنيا أسيك 813 815 820
أسمنت أسك المنيا حورس 813 815 820
أسمنت النهضة الصخرة 798 800 805
أسمنت وادي النيل المصري 805 805 808
لافارج للأسمنت المخصوص 815 818 820
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 798 800 805
أسمنت العريش العسكري 810 810 810
أسمنت العريش العسكري بني سويف 810 810 810
أسمنت سيناء سيناء 808 808 808
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 813 813 815
السويس للأسمنت السويس 803 803 805
أسمنت بورتلاند طرة طرة 813 813 815
أسمنت حلوان حلوان 813 813 815
أسمنت شورى شورى 793 800 808
مصر بني سويف مصر بني سويف 830 830 835
أسمنت السويدي السويدي 840 828 830
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 798 800 805
مصر للأسمنت قنا المسلة 798 800 805

 

تحديث أسعار طن الأسمنت في مصر

تعرض سوق الأسمنت ومواد البناء صباح اليوم لانخفاض بصورة نسبية، وذلك لجميع الشركات مع بعض الاستثناء في أسعار بعض شركات الأسمنت، والتي حافظت على أسعار التداول السابق.

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