سعر الأسمنت اليوم | الآن أسعار الأسمنت في مصر للمستهلك اليوم الأربعاء 6-2-2019

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وتتعرض أسعار سوق مواد البناء وخاصة الأسمنت لحالة من الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء لتشمل سعر الأسمنت اليوم في مصر، وتشير العديد من التوقعات الأقتصادية بشأن أسعار طن الأسمنت إلى تعرضه خلال الأشهر المقبلة لانخفاض في مستوى سعر البيع والشراء مقابل الجنيه المصري.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

يحدث تغير طفيف جدا يوميا سواء ارتفاع أو هبوط في أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع، وعبر الجدول التالي نستعرض معكم أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري لمختلف الشركات، مع ملاحظة أن يتم إضافة هامش ربح التاجر عليها

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الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 825 828 830 الشركة العربية للأسمنت النصر 805 805 808 أسمنت أسيوط المهندس 808 808 810 صناعات مواد البناء التعمير 800 800 805 أسمنت أسك المنيا أسيك 813 815 820 أسمنت أسك المنيا حورس 813 815 820 أسمنت النهضة الصخرة 798 800 805 أسمنت وادي النيل المصري 805 805 808 لافارج للأسمنت المخصوص 815 818 820 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 798 800 805 أسمنت العريش العسكري 810 810 810 أسمنت العريش العسكري بني سويف 810 810 810 أسمنت سيناء سيناء 808 808 808 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 813 813 815 السويس للأسمنت السويس 803 803 805 أسمنت بورتلاند طرة طرة 813 813 815 أسمنت حلوان حلوان 813 813 815 أسمنت شورى شورى 793 800 808 مصر بني سويف مصر بني سويف 830 830 835 أسمنت السويدي السويدي 840 828 830 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 798 800 805 مصر للأسمنت قنا المسلة 798 800 805

تحديث أسعار طن الأسمنت في مصر

تعرض سوق الأسمنت ومواد البناء صباح اليوم لانخفاض بصورة نسبية، وذلك لجميع الشركات مع بعض الاستثناء في أسعار بعض شركات الأسمنت، والتي حافظت على أسعار التداول السابق.