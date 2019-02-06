سعر الأسمنت اليوم | الآن أسعار الأسمنت في مصر للمستهلك اليوم الأربعاء 6-2-2019

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية، وتتعرض أسعار سوق مواد البناء وخاصة الأسمنت لحالة من الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء لتشمل سعر الأسمنت اليوم في مصر، وتشير العديد من التوقعات الأقتصادية بشأن أسعار طن الأسمنت إلى تعرضه خلال الأشهر المقبلة لانخفاض في مستوى سعر البيع والشراء مقابل الجنيه المصري.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
يحدث تغير طفيف جدا يوميا سواء ارتفاع أو هبوط في أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع، وعبر الجدول التالي نستعرض معكم أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري لمختلف الشركات، مع ملاحظة أن يتم إضافة هامش ربح التاجر عليها
اقرأ أيضا: سعر الحديد اليوم في الأسواق المصرية
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|العربية للأسمنت
|المسلح
|825
|828
|830
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|805
|805
|808
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|808
|808
|810
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|800
|800
|805
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|813
|815
|820
|أسمنت أسك المنيا
|حورس
|813
|815
|820
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|798
|800
|805
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|805
|805
|808
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|815
|818
|820
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|798
|800
|805
|أسمنت العريش
|العسكري
|810
|810
|810
|أسمنت العريش
|العسكري بني سويف
|810
|810
|810
|أسمنت سيناء
|سيناء
|808
|808
|808
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|813
|813
|815
|السويس للأسمنت
|السويس
|803
|803
|805
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|813
|813
|815
|أسمنت حلوان
|حلوان
|813
|813
|815
|أسمنت شورى
|شورى
|793
|800
|808
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|830
|830
|835
|أسمنت السويدي
|السويدي
|840
|828
|830
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|798
|800
|805
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|798
|800
|805
تحديث أسعار طن الأسمنت في مصر
تعرض سوق الأسمنت ومواد البناء صباح اليوم لانخفاض بصورة نسبية، وذلك لجميع الشركات مع بعض الاستثناء في أسعار بعض شركات الأسمنت، والتي حافظت على أسعار التداول السابق.