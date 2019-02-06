سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم الأربعاء 6-2-2019 | رصد لأحدث أسعار العملات...

سعر الليرة التركية اليوم، حيث نقدم سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وبعض العملات العربية، حيث تمتلك الجمهورية التركية رصيد كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي، كما يبحث العديد من المواطنين العرب الآن عن أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الليرة التركي بسبب زيادة حركة التجارة وكذلك السياحة خلال السنوات الأخيرة.

سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات

تعاود الليرة التركية في الأيام الأخيرة في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية في مقابل العملة الأمريكية، وكذلك مختلف العملات الدولية بعد اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والسياسية، التي ساعدت على وقف انهيار سعر صرف الليرة التركية الذي تعرضت له العملة خلال الأشهر الأخيرة، وكانت اسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي واحد دولار الأمريكي 5.2018 5.1937 واحد يورو أوروبي 5.9394 5.9267 الريال السعودي 1.3872 1.3847 الليرة السورية 0.010416 0.010204 الجنيه الاسترليني 6.7518 6.7295 الدينار الكويتي 17.1580 17.0524 الدرهم الإماراتي 1.4174 1.4155 الجنيه المصري 0.2965 0.2951 الدينار العراقي 0.0044 0.0043 الدينار البحريني 14.4319 13.3151 الريال القطري 1.4293 1.4259 الدينار الليبي 3.7630 3.7411 الريال العماني 13.6745 12.9843 الدينار الأردني 7.3509 7.3039 الدينار الجزائري 0.0440 0.0432 الدرهم المغربي 0.5452 0.5442

تحسن أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات

تشهد العملة التركية خلال الفترة الأخيرة تحسن ملاحظ في سعر صرفها، وعادت الليرة للارتفاع مرة آخرى مقابل الدولار ومختلف العملات، بعد الانخفاضات الكبيرة التي قاربت حد الانهيار خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد ارجع العديد من الخبراء السبب الرئيسي لهذا التحسن إلى حل بعض المشاكل السياسية مع الولايات المتحدة، كذلك ارتفاع الأرباح والدخل المتوقع للعديد من القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، ومن أبرزها توقعات ارتفاع نسب الصادرات وكذلك السياح الوافدين، مع توقعات باستمرار تحسن سعر الليرة التركي خلال الفترة المقبلة.

سعر بيع وشراء الليرة التركي مقابل العملات اليوم

استقرار نسبي يسود تعاملات الليرة التركية، حيث انخفاض أو ارتفاع طفيف جدا مقابل معظم العملات الأجنبية، لتشهد الليرة التركية هدوء ملاحظ لليوم الثاني على التوالي.