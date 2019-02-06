الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2019 البوابة الإلكترونية لمحافظة...

روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الأول 2019، حيث انتهت الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الشرقية من أعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ليتم رفعها على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من أجل أن يستعلم عنها الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، بعد أن انتهت بالفعل الخميس الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بالمحافظة والتي استمرت على مدار أسبوع متصل، ادى خلالها الطلبة والطالبات امتحاناتهم في جو من الهدوء والطمأنينة، حيث كانت الإمتحانات في مستوى مقبول من معظم الطلبة ولم تخرج عن الكتاب المدرسي، وينتظرون الآن بشغف الحصول على نتيجتهم التفصيلية في جميع المواد.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية سائر إدارات المحافظة التعليمية وهي إدارات، القرين – أولاد صقر – بلبيس – فاقوس – الصالحية – منشأة أبو عمر – ديرب نجم – الإبراهيمية – مشتول – صان الحجر – ههيا – كفر صقر – أبو حماد – العاشر من رمضان – أبو كبير، حيث تكون نتيجة الإعدادية عامة على مستوى المحافظة، وبعد إعتمادها من السيد المحافظ مباشرةً يتم الإستعلام عنها من البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية برقم الجلوس، وحسب تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ممدوح غراب، فإن أعمال إعلان النتيجة من تصحيح كراسات إجابات الطلبة ومراجعة ورصد وتجميع الدرجات قد انتهت، وما هي إلا أيام قليلة وتظهر النتيجة بشكل نهائي.

يذكر أن نسبة النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الماضي بمحافظة الشرقية، كانت قد بلغت 76.8%، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019، حسب توقعات مديرية التربية والتعليم بالشرقية وفقاً لتحليل نتيجة العينات العشوائية من إمتحانات الإعدادية بالمحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية الترم الأول 2019

يعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالمحافظة خلال ساعات قليلة، وذلك في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، حيث انتهت إمتحانات الإعدادية بالمحافظة منذ عدة أيام وعقب انتهاء الإمتحانات مباشرةً عكفت الإدارات التعليمية بالمحافظة على سرعة الإنتهاء من النتيجة من أجل إعلانها في أسرع وقت وحتى لا ينتظر الطلبة مع القلق والتوتر بشكل كبير، وسيتم اعلان النتيجة تفصيلياً بالإسم ورقم الجلوس.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الأول 2019