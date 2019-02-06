من هنا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية (ظهرت) الترم الأول 2019 برقم الجلوس والاسم موقع مديرية...

الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، يتم نشر النتيجة بأكثر من رابط مباشر لنتيجة اعدادية الغربية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، بعد أن انتهت الآن بالفعل لجان الإعدادية بالغربية في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة من أعمال إعلان النتيجة، والتي شملت تصحيح كراسات إجابات الطلبة والطالبات وتجميع ورصد الدرجات من أجل سرعة الإنتهاء من النتيجة، إذ بدأت أعمال تصحيح النتيجة منذ انتهاء الإمتحانات مباشرةً والتي انتهت الخميس الماضي، وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية مع أولياء أمورهم نتيجتهم الهامة في اتمام مرحلة التعليم الأساسي خاصةً مع قرب بداية الترم الثاني وقصر فترة اجازة منتصف العام.

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشناوي عايد، أن الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الغربية، قد انتهت بالفعل من أعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وتم إرسال أوراق النتيجة إلى مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة طنطا، من أجل اعتمادها من السيد المحافظ ونشرها في نفس اليوم على موقع المديرية ليستعلم عنها الطلبة بأرقام الجلوس والإسم، كما سيتم إتاحة النتيجة للإستعلام عنها بالدرجات التفصيلية في كل المواد التي أدى الطلبة امتحاناتها خلال الفصل الدراسي الأول، وتكون الشهادات الرسمية متاحة في المدارس اليوم التالي على ظهورها على الإنترنت.

استعلم عن نتيجتك في اعدادية الغربية (ظهرت) من هنا

نتيجة اعدادية الغربية الترم الأول (موقع فيتو) من هنا

نتيجة اعدادية الغربية موقع مديرية التربية والتعليم من هنا

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية سائر إدارات المحافظة التعليمية وهي إدارات، غرب وشرق طنطا – السنطة – كفر الزيات – زفتى – المحلة – بسيون – سمنود وغيرها من مختلف إدارات محافظة الغربية التعليمية، وكانت نسبة نجاح الإعدادية بمحافظة الغربية الترم الأول العام الماضي قد بلغت 85.2%، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2019، وفقاً لمعاينة العينة العشوائية من نتائج اعدادية الغربية الترم الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2019

“ظهرت النتيجة”

اعتمد محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية، مساء الثلاثاء 5 فبراير، فمحافظة الغربية من المحافظات التي لا يتأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بها، فمع قيام المديرية التعليمية بالغربية من انهاء العمليات الأخيرة من اعلان النتيجة، يتبقى اعتمادها ومن ثم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية في نفس اليوم، وننشر أكثر من رابط مباشر للنتيجة للإستعلام بالإسم ورقم الجلوس من موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية وموقع اليوم السابع وموقع فيتو.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية الترم الأول 2019

موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية من هنا.

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للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بباقي محافظات الجمهورية من هنا.

(مساء اليوم) اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

يستعد السيد محافظ الغربية، اللواء هشام السعيد، لإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمغربية الشناوي عايد، بعد أن شهدت امتحانات الإعدادية هذا العام، قيد 72 ألف و331 طالب لأداء الأمتحانات، من بينهم 71 ألف و131 طالب بنظام الانتظام، وألف و200 طالب منازل، في لجان المحافظة الـ 374 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالغربية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2019

اعتمد محافظ الغربية، اللواء هشام سعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 83.5% على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة والمدارس العامة ومدارس اللغات، كما تم في السياق ذاته اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفكرية بنسبة نجاح 100% من إجمالي عدد الطلبة البالغ 15 طالب، واعتماد نتيجة مدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.5%، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين 33 طالب من أصل 34 طالب.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الأستاذ الشناوي عايد، أن امتحانات الإعدادية بالغربية الترم الأول هذا العام شهدت قيد 70 ألف و588 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين منهم للإمتحانات 70 ألف و507 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 58 ألف و827 طالب وطالبة، وقد بلغت نسبة النجاح في امتحانات الإعدادية المهنية 89.6%، وبلغ عدد الطلاب المقيدين 6 آلاف و683 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين منهم 6 آلاف و650 طالب وكالبة، وتغيب عن الإمتحانات 138 طالب وطالبة.