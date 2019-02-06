نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 جميع المحافظات روابط مباشرة لنتائج الاعدادية بكل المحافظات...

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في معظم محافظات الجمهورية، وتم اعتماد الكثير من النتائج وإعلان نسب النجاح، ويمكن الآن الإستعلام عن النتائج في مختلف محافظات الجمهورية والحصول على النتيجة التفصيلية بدرجات الترم الأول من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2018-2019، الآن استعلم عن نتيجتك في امتحانات الشهادة الإعدادية كل المحافظات من خلال الروابط بالأسفل والخاصة بمديريات التربية والتعليم بكل المحافظات، حيث تعد نتيجة الشهادة الإعدادية من الأهمية بمكان للتعرف على نتيجتها والمجموع الكلي والذي سيؤهل الطالب فيما بعد للإنتقال للدراسة في المرحلة الثانوية إما التعليم العام أو الفني، فهي مرحلة اتمام التعليم الأساسي.

يبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية 140 درجة، وكانت امتحانات الإعدادية قد انتهت الخميس 24 يناير في مختلف المحافظات، ومنذ ذلك الحين بدأت النتائج في الظهور تباعاً، بدءاً من محافظة جنوب سيناء ومطروح والجيزة والاسكندرية والقاهرة والقليوبيبة وكفر الشيخ والإسماعيلية وسوهاج وقنا وأسيوط والقليوبيبة والمنوفية وباقي المحافظات الأخرى.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 كل المحافظات