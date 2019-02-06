أسباب انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الحالية

صرح احمد شيحة، عضو شعبة المستوردين في الغرفة التجارية، بأن انخفاض سعر الدولار يعني وجود الكثير من وفرة في الدولار داخل السوق المصرفي، وله وفرة في أيدي المصريين.

كما أشار خلال مداخلة هاتفية بأنه لم يعد هناك الكثير من الاحتياج للدولار بالشكل السابق عندما حدث تعويم الجنيه المصري، وأكد بأنه تم انخفاض الاستيراد من الخارج في بعض السلع مثل أدوات التجميل وتقليل استيراد السلع ساهم في توفير الدولار بشكل كبير، كما أكد بأنه يوجد سيولة في الدولار الأمريكي داخل السوق المصري خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يتوقع استمرار انخفاض الدولار مع عدم وجود أسباب لارتفاعه مرة أخرى، كما أن انتعاش قطاع السياحة، وحالة الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، ساهم في استقرار وضع الأحوال الاقتصادية.