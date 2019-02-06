“برقم الجلوس” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 ترقب ظهور نتيجة اعدادية البحيرة والدقهلية...

يترقب طلاب الشهادة الاعدادية فى محافظات البحيرة والدقهلية والشرقية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول، وكان طلاب الشهادة الاعدادية فى كل المحافظات قد أنهوا امتحانات الترم الأول فى انتظار ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، وظهرت نتيجة القاهرة والاسكندرية والجيزة والمنوفية والغربية والقليوبية والمنيا واسيوط وأسوان وسوهاج فى الترم الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول

ننقل لكم جدول متجدد بنتائج الشهادة الاعدادية بكل المحافظات أولا بأول اليوم الأربعاء.

هذا وسوف نضيف كل المحافظات تباعا وسنتابع أخبار تصحيح أوراق إجابات كل الطلاب فى نتائج الشهادة الاعدادية خلال الفترة المقبلة، كانت محافظة القليوبية قد ظهرت وكذلك المنيا فى الترم الأول.

أخبار نتائج الشهادة الاعدادية فى كل المحافظات

هذا وتواصل كل المحافظات أعمال التصحيح من خلال كنترولات الشهادة الاعدادية، وتحرص كل الكنترولات على اعطاء كل الطلاب حقوقهم من خلال المراجعة المتواصلة والمستمرة لحين اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من قبل وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وكذلك من خلال المحافظ.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية فى الترم الأول

يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية فى كل المحافظات من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل على الموضوع وسوف نعمل على الموافقة على كل التعليقات.

كان محافظة المنيا قد أعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية عبر مديرية التربية والتعليم فى الترم الأول لكل الطلاب فى المنيا، كان محافظ المنيا قد إعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية فى المحافظة وسط سعادة كبيرة من جانب كل الطلاب فى الشهادة الاعدادية بالترم الأول.

هذا ويترقب الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية والدقهلية والبحيرة لكل الطلاب.