نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا، يبحث الطلاب والطالبات الآن عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول للعام 2018/2019، ومنذ أن قاموا بالانتهاء من فترة الاختبارات المقررة عليهم وهم ينتابهم حالة من القلق والتوتر هم وأولياء أمورهم، ولتوفير الوقت عليكم في البحث عبر الأنترنت عن رابط الاستعلام فقد وفرنا لكم عبر موقعنا عرب فور هوست رابط استعلام مباشر عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا

قام محافظ المنيا اللواء قاسم حسين اليوم الثلاثاء الموافق 5-2-2019 باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا بنسبة نجاح بلغت 70.6%،كما قام أيضاً باعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، أما عن الإعدادية المهنية وضعاف السمع فقد بلغت نسبة النجاح 90%، متمنياً دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلاب الناجحين، كما حث على مواصلة النجاح والتفوق والحفاظ على المستوي التعليمي للطلاب المتفوقين.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 بمحافظة المنيا وذلك عبر كتابة رقم الجلوس في مكانه المخصص عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمنيا، نتمني للجميع النجاح والتوفيق.