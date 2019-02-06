رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول عبر بوابة فيتو...

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة بني سويف يرجي متابعتنا عبر تلك المقالة، حيث سنقوم بتوفير نتائج الصف الثالث الإعدادي ببني سويف فور ظهورها برقم الجلوس والأسم، وكان طلاب إعدادية قد أنهوا الامتحانات بأكملها يوم الخميس 24 يناير الماضي، والآن نحن في انتظار ظهور النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني الذي من المتوقع أن تظهر من خلاله نتائج جميع الطلبة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ببني سويف سوف تظهر قبل نهاية إجازة نصف العام التي سوف تنتهي 9 فبرير 2019، والجدير بالذكر أن مجموع درجات المواد في الترم الأول للشهادة الإعدادية هو 140 درجة مقسمين على 5 مواد، 40 درجة للغة العربية، و30 درجة لكل من مادة اللغة الانجليزية والرياضيات، و 20 درجة لكل من العلوم والدراسات الإجتماعية، درجة النجاح هي نصف عدد المجموع الكلي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بني سويف

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بني سويف

حتى الآن لم يتم إعلان نتائج أي من الصفوف الإعدادية بمختلف المحافظات، وينتظر أن تعلن خلال الأيام المقبلة، ويمكنكم ترك رقم جلوسكم أسفل تلك المقالة وسنعلمكم بها فور ظهورها، ويعيش الطلبة والطالبات حالياً خلال عطلة نصف العام الدراسي حالة من الترقب قبيل إعلان نتائج الترم الاول لمختلف المراحل التعليمية.

اقتربت لحظة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بمحافظة بني سويف، حيث سيكون بإمكانك معرفتها عقب صدورها بشكل رسمياً، ويعيش الطلبة والطالبات حالياً خلال عطلة نصف العام الدراسي حالة من الترقب قبيل إعلان نتائج الترم الاول لمختلف المراحل التعليمية.

ويمكن لجميع الطلبة الآن ترك رقم الجلوس وسوف نقوم بجلب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بني سويف لكم حالة توافرها عبر الأنترنت فكونوا متابعين معنا، وكانت نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف خلال عام 2018 هي 65.8%، وهي واحدة من أقل النسب على مستوي المحافظات المصرية.

ويمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم وسوف نقوم بجلب النتيجة لكم حالة توافرها عبر الأنترنت فكونوا متابعين معنا أعزائي الطلاب.