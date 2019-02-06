نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس | مديرية التربية والتعليم بالغربية...

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ محافظة الغربية منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية بعد أن اعتمد نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2019 بنسبة نجاح بلغت 83.5%، وعلى الفور تم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية على رابط موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، بتكون النتيجة متاحة للطلاب برقم الجلوس، بحيث يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي في الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الغربية (إدارة طنطا، المحلة الكبرى، سمنود، زفتى، بسيون، كفر الزيات) الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية واستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019

مديرية التربية والتعليم بالغربية يتيح نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية للطلاب، بمجرد الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم وكتابة رقم الجلوس، يتم استطلاع الدرجات التفصيلية لجيمع مواد الصف الثالث الاعدادي، كما يمكن حساب المجموع الكلي للشهادة الاعدادية من أصل 140 درجة، لا يحتسب فيها المواد الإضافية (التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي).

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

فيما يلي روابط سريعة ومباشرة للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

هذا وقد تم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في عدد كبير من المحافظات، وكانت محافظات الجيزة والقاهرة والاسكندرية أولى محافظات الجمهورية التي أعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول، ثم تلتها محافظات كفر الشيخ أسيوط سوهاج السويس، وبدأت باقي المحافظات بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية تباعاً برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في بعض محافظات الجمهورية من هنا.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية وباقي محافظات الجمهورية بترك رقم جلوسك في تعليق أسفل المقال، وسنقوم بالرد فوراً على تعليقاتكم.