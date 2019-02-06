تحضير نص دواء السرطان في اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط

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نوفر لكم من خلال المقال التالي تحضير نص دواء السرطان في اللغة العربية للسنة 3 متوسط الجيل الثاني ، من المقطع التعليمي العلم و التكنولوجيا صفحة 92 من الكتاب المدرسي الجديد للكاتبة هيدي ليدفورد.
الفكرة العامة للنص
- مشقات الأطباء والباحثين للعثور علي دواء لأحد أقوي الأمراض فتكآ بحياة البشرية.
- علماء الطب يعملون طوال الوقت على تطوير أساليب مبتكرة لمقاتلة مرض السرطان في أقرب وقت.
الأفكار الاساسية للنص
- أتعاب العلماء في تطوير الأجسام المضادة لمداواة مرض السرطان .
- تفسير كيفية تطويع الأجسام المضادة والعراقيل التي واجهت العلماء خلال التطبيق .
- مواصلة الباحثين في التنقيب عن دواء لمرض السرطان رغم العقبات و الصعوبات .
المغزى من النص :
كل مرض معلوم السبب موجود الشفاء.
أسئلة الفهم:
- س 1 – إلام يعمل العلماء وفق حديث الكاتب ؟
ج ـ يسعي العلماء الى العثور علي دواء لمرض السرطان .
- س 2 – هل وجد الدواء الناجح لذلك الداء ؟
ج ـ لا بل هناك مساعي .
- س 3 – بم تبشر هذه المساعي ؟
ج ـ بأن العلم قادر على العثور علي دواء علاج لذلك المرض الفتاك لحياة البشر في المستقبل .