منوعات

أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الثلاثاء 5-2-2019

0 نشر
0 0 تبليغ

أسعار الذهب اليوم في اليمن، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.

 

أسعار الذهب اليوم في اليمن

كانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي

اقرأ أيضا: سعر الريال اليمني اليوم مقابل العملات في السوق السوداء

الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني
عيار 24 بيع 26,057 شراء 24,057
عيار 22 بيع 23,886 شراء 22,052
عيار 21 بيع 22,800 شراء 21,050
عيار 18 بيع 19,543 شراء 18,043
عيار 14 بيع 15,200 شراء 14,033
عيار 12 بيع 13,029 شراء 12,029
الاونصة بيع 810,377 شراء 748,177
الجنيه الذهب بيع 182,400 شراء 168,400
الكيلو بيع 26,057,143 شراء 24,057,143

 

سعر الذهب في أسواق المال

الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 10,594 ريال $42.33
سعر الذهب عيار 22 9,712 ريال $38.80
اسعار الذهب عيار 21 9,270 ريال $37.04
اسعار الذهب عيار 18 7,946 ريال $31.75
سعر الذهب عيار 14 6,180 ريال $24.69
سعر الذهب عيار 12 5,297 ريال $21.16
اسعار أوقية الذهب 329,485 ريال $1,316
اسعار جنيه الذهب 74,163 ريال $296.30
اسعار كيلو الذهب 10,594,388 ريال $42,328

 

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى