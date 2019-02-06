أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الثلاثاء 5-2-2019

أسعار الذهب اليوم في اليمن، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.
أسعار الذهب اليوم في اليمن
كانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي
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|الوحدة
|سعر الذهب بالريال اليمني
|عيار 24
|بيع 26,057 شراء 24,057
|عيار 22
|بيع 23,886 شراء 22,052
|عيار 21
|بيع 22,800 شراء 21,050
|عيار 18
|بيع 19,543 شراء 18,043
|عيار 14
|بيع 15,200 شراء 14,033
|عيار 12
|بيع 13,029 شراء 12,029
|الاونصة
|بيع 810,377 شراء 748,177
|الجنيه الذهب
|بيع 182,400 شراء 168,400
|الكيلو
|بيع 26,057,143 شراء 24,057,143
سعر الذهب في أسواق المال
|الوحدة
|ريال يمني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|10,594 ريال
|$42.33
|سعر الذهب عيار 22
|9,712 ريال
|$38.80
|اسعار الذهب عيار 21
|9,270 ريال
|$37.04
|اسعار الذهب عيار 18
|7,946 ريال
|$31.75
|سعر الذهب عيار 14
|6,180 ريال
|$24.69
|سعر الذهب عيار 12
|5,297 ريال
|$21.16
|اسعار أوقية الذهب
|329,485 ريال
|$1,316
|اسعار جنيه الذهب
|74,163 ريال
|$296.30
|اسعار كيلو الذهب
|10,594,388 ريال
|$42,328