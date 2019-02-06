تسهيلاً على المواطنين إطلاق بوابة مرور مصر .. تعرف عليها والخدمات التي تقدمها

قامت ادارة النظم والمعلومات بوزارة الداخلية بتدشين موقع بوابة مرور مصر والذي يعتبر حدثاً هاماً سيوفر الوقت والجهد وعناء الطوابير على المواطنين المصريين، جاء هذا في خضم الخدمات الإلكترونية التي تسعى الدولة جاهدةً إلى إنجازها كخدمات التجنيد وخدمات بطاقات التموين، وفي هذا المقال سنتعرف سوياً على الخدمات التي يقدمها موقع بوابة مرور مصر.

كيفية دخول موقع بوابة مرور مصر

قامت وزارة الداخلية بإتاحة الوصول إلى هذه البوابة من خلال الإنترنت، ويمكن الوصول إلى هذه البوابة من خلال هذا الرابط :

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

بعد الدخول إلى البوابة ستجدون العديد من الخدمات التي يقدمها الموقع والتي سوف نسردها خلال المقال.

الخدمات الإلكترونية ببوابة مرور مصر

بوابة مرور مصر

الخدمات التي يقدمها موقع بوابة مرور مصر هي كالآتي :

تجديد رخصة المركبة.

بدل فاقد رخصة المركبة.

بدل تالف رخصة المركبة.

التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.

بدل فاقد رخصة القيادة.

بدل تالف رخصة القيادة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الحصول على بيانات اللوحة.

الخدمات الإرشادية

خدمة نقل قيد أو ملكية مركبة. خدمة استخراج رخصة تسيير مركبة لأول مرة. إجراءات الحصول على ترخيص تجارى. الحصول على تجديد رخصة تسيير مركبة. خدمة الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص تسيير المركبات. استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور والشهر العقارى.

الخدمات الإرشادية بوابة مرور مصر