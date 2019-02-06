طريقة التقديم في مسابقة المعلمين 2019: شروط التقديم في مسابقة المعلمين والأوراق المطلوبة

سنشرح لكم طريقة التقديم في مسابقة المعلمين 2019، حيث من المقرر أن يبدء التقديم في مسابقة المعلمين بعد أيام قليلة من الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم ويستمر لمدة أسبوع، وخلال السطور القادمة سنوضح لكم الشروط المطلوبة من أجل التقديم في مسابقة المعلمين وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين المؤقتين.

شروط التقديم في مسابقة وظائف المعلمين 2019

من المقرر أن يبدء التقديم في مسابقة وظائف المعلمين بالتعاقد المؤقت بداية من يوم الخميس القادم ولمدة أسبوع، وعن شروط التقديم في مسابقة المعلمين فقد جائت كما يلي:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل مناسب حسب كل تخصص. اجتياز الاختبارات والمقابلات في المديريات التعليمية. مدة العقد 3 شهور فقط حتى انتهاء الترم الثاني. ألا يكون أحد أقارب المتقدم يعمل في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أو قيادة بالتربية والتعليم. تكون الأولوية في اختيار الفائزين للمعلم المتقدم فى إداراته أولا ثم الاختيار من أقرب مكان له حال احتياج الإدارة لمعلمين أخرين. يعتمد الاختيار على الأعلى في التقدير ثم الأقدم في سنة التخرج. يتسلم المعلمين الجدد عملهم بداية من شهر مارس قبل الدخول في أعمال الامتحانات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة المعلمين 2019

صورة بطاقة الرقم القومي. شهادة التخرج. شهادة القيد العائلي. أي شهادات خبرة.

طريقة التقديم في مسابقة المعلمين 2019

طريقة التقديم في مسابقة المعلمين 2019

يتم التقديم في مسابقة المعلمين 2019 بداية من يوم الخميس لجميع المحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشكل الكتروني بعدها يتم اختيار المتقدمين وفقا لمجموعة من الضوابط المعلن عنها في جميع مديريات التربية والتعليم.

مرتب المعلم في التعاقد المؤقت لترم واحد

يصل مرتب المعلم في مسابقة المعلمين إلى 1000 جنيه، على أن ترسل الوزارة العقود والتخصصات المطلوبة والأعداد إلى المديريات التعليمية خلال الساعات القادمة.