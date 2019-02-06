أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 5-2-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم، وذلك في إطار متابعة عرب فور نيوز لأحدث الأسعار في الأسواق المصرية أيضا متابعة مستمرة لباقي أسعار الذهب من مختلف العيارات، ويتزايد الطلب على الذهب في السوق المصري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتي يقام خلالها العديد من مناسبات الخطوبة والزواج.

أسعار الذهب اليوم في مصر

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 735 إلى 737 عيار 22 674 إلى 676 عيار 21 643 إلى 645 عيار 18 551 إلى 553 عيار 14 429 إلى 430 عيار 12 367 إلى 369 الاونصة 22,854 إلى 22,925 الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160 الكيلو 734,857 إلى 737,143

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أما سعر الذهب في أسواق المال داخل مصر كان على النحو التالي