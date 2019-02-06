أسعار العملة اليمنية اليوم مقابل الدولار والريال السعودي الثلاثاء 5-2-2019

سعر الريال اليمني اليوم في السوق السوداء، في مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي بالسوق السوداء، حيث نستمر في متابعة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق السوداء.

سعر صرف الدولار والريال السعودي والعملات في الجمهورية اليمنية

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