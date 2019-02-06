أسعار الذهب في السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي الثلاثاء 5-2-2019

أسعار الذهب في السعودية اليوم، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

كانت الأسعار المتداولة في السوق السعودي للمعدن النفيس في مقابل الريال والدولار على النحو التالي

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