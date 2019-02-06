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أسعار الذهب في السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي الثلاثاء 5-2-2019

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أسعار الذهب في اليوم، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.

 

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

كانت الأسعار المتداولة في السوق السعودي للمعدن النفيس في مقابل الريال والدولار على النحو التالي

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الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 158.81 ريال $42.33
سعر الذهب عيار 22 145.58 ريال $38.80
اسعار الذهب عيار 21 138.96 ريال $37.04
اسعار الذهب عيار 18 119.11 ريال $31.75
سعر الذهب عيار 14 92.64 ريال $24.69
سعر الذهب عيار 12 79.41 ريال $21.16
اسعار أوقية الذهب 4,939 ريال $1,316
اسعار جنيه الذهب 1,112 ريال $296.30
اسعار كيلو الذهب 158,813 ريال $42,328

 

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