موقع نتائج التوجيهي ..نتائج التوجيهي 2019 الأردن الدورة الشتوية.نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 برقم الجلوس

نتائج التوجيهي 2019 الأردن حسب رقم الجلوس والاسم، تسود حالة من الترقب والقلق على جميع طلبة وطالبات الثانوية العامة في الأردن مع أقتراب موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية، والتي أوشطت على الظهور وفق الموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم الأردنية، حيث أشار الدكتور وليد المعاني إلي أن نتائج الثانوية العامة 2019 بالأردن سيتم الإعلان عنها اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 عبر موقع نتائج التوجيهي وموقع وزارة التربية والتعليم الأردنية لكافة الطلبة والطالبات حسب رقم الجلوس والاسم.

نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية

تعد نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019، أو ما يعرف بالثانوية العامة الأردنية من أكثر ما يشغل بال الشارع الأردني خلال الساعات الحالية، حيث انتهي جميع الطلاب من أداء امتحانات التوجيهي منذ فترة، وينتظر الجميع الآن لحظة الإعلان عن نتائج توجيهي الأردن 2019 على أحر من الجمر.

وفي تصريح له، فقد أشار الدكتور نواف العجارمة مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم إلي أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة لدفاتر الطلاب بشكل مستمر طوال الأيام الماضية لسرعة الانتهاء منها وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.نتائج التوجيهي “الثانوية العامة”

موقع نتائج التوجيهي tawjihi.jo

في إطار سعينا المستمر للتسهيل على كافة الطلبة والطالبات في الدول العربية، نرفق لكم رابط استعلام نتائج التوجيهي 2019 الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس، حيث سيقوم الطالب بالدخول من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وموقع نتائج التوجيهي بمجرد الإعلان عن ظهور النتائج مباشرة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية – نتائج التوجيهي

رابط موقع نتائج التوجيهي

وسنكون معكم من خلال المقال لمتابعة أخر تطورات إعلان نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية، وعرضها على حضراتكم أولاً بأول، كما تتمني أسرة موقع عرب نيوز النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

تحديث: ينتظر الجميع مراسم المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2019 بحضور الدكتور وليد المعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سيتم تفعيل رابط موقع نتائج التوجيهي لكافة الطلاب.

تحديث: صرح الدكتور وليد المعالي عن الموعد النهائي للإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 الدور الشتوية ليكون يوم السبت القادم الموافق 9-2-2019 لكافة الفروع العلمية المختلفة.