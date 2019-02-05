اليكم الان نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم ..نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي ..نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم

يسرنا أن ننقل في موقعنا الخليج 365 الاخبارية، نتائج سحب يانصيب معرض دمشق بسوريا منافسات الدوري لسنة 2019 هذا النهار ليستمر المعرض السوري في استكمال الإصدارات الدورية، وحتى جميع الإصدارات المخصصة لهذا العام، ومواعيد سحوباتها من المؤسسة العامة للمعارض والأسواق العالمية.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 ستكون متوفرة في الأسفل أو هنــا أو هنــا

أرقام البطاقات الفائزة في يانصيب معرض العاصمة السورية دمشق العالمي يتم تحميلها عبر الموقع المعترف به رسميا لليانصيب السوري؛ للتسهيل عليكم علم حصيلة بطاقتك الفائزة بالبحث عن العدد المتسلسل للإصدار منافسات الدوري.

يشار إلى أن اختيار الأرقام الفائزة يكون بطريقة عشوائية في مُواجهة أعين الجميع وبأشراف المعرض العالمي السوري في العاصمة دمشق السورية.