نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 ..يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 ..نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي

إليكم النتائج المعترف بها رسميا في سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، للإصدار الثاني رقم 4 ، حيث يتم اختيار الأرقام الفائزة بأسلوب عشوائي أمام الجميع وتحت إشراف المعرض العالمي السوري في العاصمة السورية دمشق.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 متوفرة في الأسفل أو هنــا أو هنــا

وأيضاً لدى موقع اليانصيب خدمة رسائل سحب يانصيب معرض دمشق عاصمة سوريا العالمي عبر sms الجوال، حيث بإمكانكم الاستعلام عن يانصيب معرض دمشق السوري، وقيمة الرسالة 80 مليون ليرة سوري.

من خلال إرسال برقية على الرقم الآتي: 1713، من خلال كتابة: “بطاقة اليانصيب+ مسافة خالية+ العدد المتسلسل للإصدار” ثم إرسالها، وتكلفة هذه الخدمة فهي:5 ل.س.