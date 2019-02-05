نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2019 في 26 محافظة – روابط الاستعلام...

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس نوضحها لكم لكل محافظة في جمهورية مصر العربية، حيث يتسابق الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 برقم الجلوس والاسم لمعرفة بيان الدرجات ومدى تحصيل الطلاب خلال الترم الأول في مرحلة الصف الثالث الإعدادي من العام الدراسي 2019، وتتوالى ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في كل محافظة من محافظات مصر، على حسب الوقت المتبع في عملية التصحيح ورصد الدرجات، وبالتالي فلم يكن هناك موعد محدد ومسبق في الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس دفعة واحدة لمحافظات مصر، ومن خلال هذه هذه المقالة المجمعة عن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي نوضح لكم تفصيلا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظة، حتى يتمكن الطلاب ويطمئن ولي أمر الطالب على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019، ويمكنكم معرفة نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 ومتابعة النتائج.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول لمحافظة سوهاج، وتم اعتماد الشهادة رسمياً من قبل إدارة التعليم بسوهاج، وبات الآن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس محافظة سوهاج لاجراء معرفة بيان درجات الطلاب، وبالتالي يمكنكم الدخول على استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة سوهاج وإدخال رقم جلوس الطالب والضغط على “اظهر النتيجة” ليتضح للطالب بيان الدرجات خلال الفصل الدراسي الأول 2019 من الشهادة الإعدادية، كما توضحه الصورة التالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

كما أنه أصبح الآن بإمكان طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية معرفة نتيجة الطلاب بسهولة ويسر، ويمكنهم الآن اجراء الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس ومعرفة بيان الدرجات، وذلك بعد اعتماد محافظ الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019، حيث يمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الإسكندرية وكتابة رقم الجلوس لتظهر النتيجة كاملة مع بيان درجات المواد خلال الفصل الدراسي الأول 2019 وإظهار الاسم حتى يتأكد طالب الشهادة الإعدادية من النتيجة ويتيقن من اسمه، حيث يتم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك، والضغط على اظهر النتيجة، كما توضحه الصورة التالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول 2019 محافظة كفر الشيخ أصبحت الآن في متناول الجميع من طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة، وكذلك أولياء أمور الطلاب، فمن السهل الآن على طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ اجراء الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس للترم الأول 2019، حيث يتم ذلك بالدخول عبر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة كفر الشيخ واجراء عملية الاستعلام بصورة سهلة، بعد أن اعتمد السيد محافظة كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2019 حتى أصبحت النتيجة متاحة الآن بصورة إلكترونية عبر إدارة تعليم كفر الشيخ الإلكترونية، والتي نوضحه الصورة التالية عن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم لمحافظة كفر الشيخ.

من الممكن الآن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة وذلك في اجراء إعلان المحافظات المختلفة عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول، واجراء عملية الاستعلام إلكترونية برقم الجلوس ومعرفة بيان الدرجات، حيث يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية معرفة النتيجة برقم الجلوس والاسم وذلك بالاتصال على الرقم الآتي: 09000100 أو الدخول مباشرة على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة واجراء الاستعلام، بعد كتابة رقم الجلوس والضغط على اظهر النتيجة فور فتح الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة، والتي توضحها الصورة التالية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة 2019

تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لمحافظة الجيزة وبات الآن من السهل على طالب الشهادة الإعدادية أن يتعرف على نتيجته وان يعرف بيان درجات الفصل الدراسي الأول 2019 حتى يطمئن الطالب وولي أمره، وذلك بعد أن اعتمد السيد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس مجافظة الجيزة وتم رفعها مباشرة عبر موقع التربية والتعليم التابع لإدارة محافظة الجيزة.

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة إمتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الاساسى للشهادة “الإعدادى” لعام 2018/2019، مشيراً الى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146370 طالب وطالبة حضر 145455 طالبا وطالبة، بلغ عدد الناجحين 103601 طالب وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى

تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور في اجراء استعلام مباشر عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 لمحافظة الجيزة، ويتم ذلك بالدخول مباشرة عبر بوابة استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة وان يكتب الطالب رقم جلوسه صحيحاً، وبعدها يتم الضغط على بحث لتظهر له نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 مع توضيح بيان الدرجات، كما يتم ذلك بالصورة الموضحة التالية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

تجري الآن عمليات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس القليوبية بعد اعتماد السيد محافظة القليوبية نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الأول ورفع نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية على موقع ادارة التعليم بالقليوبية، حتى يسهل على جميع الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية الترم الأول 2019 حيث يمكن للطلاب الدخول مباشرة على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة القليوبية واجراء الاستعلام بسهول تامة، وذلك بعد المرور بالخطوات البسيطة التالية الموضحة في الصورة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس

وبهذه الخطوات تجري عملية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي والتي تشهد الآن حالة من التكدس نظرا لكثرة الزائرين على الموقع لمعرفة النتيجة بمحافظة القليوبية حتى تم اعلان النتيجة مؤخراً.

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجه الاعداديه بالقليوبيه الفصل الدراسى الأول بنسبة 73.44% كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 71.85% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

بعد مرور حالة من القلق والتوتر عن نتيجة الشهادة الإعدادية اعتمد اللواء جمال نور الدين نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسيوط لكافة المدارس في محافظ أسيوط، وبات الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس امرأ سهلا، وذلك بالدخول على رابط موقع التربية والتعليم باسيوط والمتابعة. حيث تجري الآن عمليات رفع نتيجة تالتة اعدادي الترم الأول لمحافظة اسيوط على موقع المديرية وخاصة بعد إعلان النتيجة رسميا في ملفات اكسيل شيت لجميع مدارس محافظة اسيوط.

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 بنسبة نجاح بلغت 75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.

ما زال أبناء محافظة الدقهلية يسيطر القلق والخوف عليهم من تأخر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس لمحافظة الدقهلية وبالتالي قانه من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 في يوم الخميس القادم باذن الله تعالى، وبالتالي فان النتيجة سوف تكون نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية متاحة برقم الجلوس في يوم الخميس القادم، ويمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الدقهلية لاجراء الاستعلام وقت ظهور وإعلان النتيجة رسمياً.

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية مستمرة حتى اليوم. وأشار عبد الرؤوف إلى أنه يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية برقم الجلوس يوم الخميس المقبل، بعد أن يتم اعتمادها من الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، مؤكدا أنه سوف يتم نشرها على الفور بعد اعتمادها على موقع المديرية وبالمدارس.

وسوف نتايع معكم نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية من خلال هذه المقالة المميزة والتي ترصد نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في محافظات مصر.

خلال الساعات القادمة سيختفي القلق والتوتر لأبناء محافظة البحيرة وذلك بعد الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والتي يستطيع من خلالها طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس وذلك بالدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرةـ والتي توضح نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2019.

أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة، بامتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، مضيفا أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الأربعاء، بعد اعتمادها رسميًا من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة. وأن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لامتحان نصف العام للشهادة الإعدادية بلغ 92022 طالبًا، يؤدون الامتحان فى 562 لجنة على مستوى الـ18 إدارة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة

وبالتالي فان إعلان النتيجة من المنتظر رسمياً خلال الساعات القادمة المعدودة.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسوان برقم الجلوس والآن يتمكن بحمد الله جميع طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة اسوان وأولياء أمورهم في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم واستعراض جميع الدرجات لكافة المواد، وذلك بالدخول مباشرة على رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة اسوان والذي توضحه بوابة فيتو الإخبارية ويمكن كتابة رقم الجلوس والرمز الموضح والضغط على بحث لاظهار النتيجة بشكل منسق ورسمي. كما توضحه الصورة التالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة اسوان

من خلال الدخول على بوابة الأقصر الإلكترونية يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس وقت ظهروها، فبعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 من السيد محافظ الأقصر يستطيع الطلاب اجراء الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة ومعرفة بيان الدرجات برقم الجلوس مباشرة.

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا في ملفات اكسل لجميع المدارس بمحافظة قنا، واري رفع النتيجة عبر بوابة قنا التعليمية لتكون متاحة للجميع بالاسم ورقم الجلوس ولكن الطلاب وأولياء الأمور الذين يستعجلون في معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة يمكنهم تنزل استعراض نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة قنا والمعدة بملفات PDF وذلك بالدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الاعددي محافظة قنا والتابع لبوابة الوطن الإخبارية.

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2018 – 2019 بنسبة نجاح بلغت 69%

وجاري رفع النتيجة للاستعلام بالبحث الإلكتروني برقم الجلوس لمحافظة قنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس رقم الجلوس للفصل الدراسي الأول 2019 متاحة الآن وذلك بالدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الاول السويس ومعرفة النتيجة بكل سهولة ويسر.

اعتمد محافظ السويس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول على مستوى مدارس محافظة السويس الإعدادية، والتى بلغت نتيجتها 75.4%. كان قد حضر امتحانات الشهادة الإعدادية، 10 الآف و724 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

خلال الدقائق المعدودة القادمة تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا للفصل الدراسي الأول وبالتالي يحتفي القلق وطول انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا للترم الاول 2019 الذي عانى منه معظم الطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن الدخول على بوابة المنيا التعليمية ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم واكتشاف بيان درجات الطلاب في كافة المواد التعليمية خلال مسيرة الترم الأول.

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا برقم الجلوس ويمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا الفصل الدراسي الأول بالدخول المباشر على استعراض نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا ومعرفة النتيجة وهو رابط تابع لبوابة اليوم السابع الإخبارية.

قالت نوره فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الناجحين، بلغ عددهم 3015 طالبا من إجمالى المقيدين 5807 بجميع مدارس المحافظة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية76,4%

ينتظر الآلاف من الطلاب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس وذلك للفصل الدراسي الأول بمحافظة الوادي الجديد وبالتالي سوف يمكنكم خلال الساعات القادمة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس وذلك بالدخول على موقع التربية والتعليم بالوادي الجديد واجراء استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

الآن يمكن لأبناء محافظة مطروح اجراء الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس بصورة مباشرة في معرفة النتيجة برقم الجلوس والاطمئنان على بيان درجات الصف الثالث الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس ومعرفة النتيجة، وذلك بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح الترم الأول برقم الجلوس مع كتابة رقم الجلوس والضغط على البحث لإظهار النتيجة واكتشاف سلوك الطالب الدراسي خلال مدة دراسته بالفصل الدراسي الأول من العام 2019 والتي توضح الصورة التالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح

نستعرض لكم نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية حتى يتمكن الجميع معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 وذلك بالاسم ورقم الجلوس ومعرفة مقدار دراجات المواد التي تم تحصيلها خلال الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، يمكن للطلاب الدخول المباشر على رابط إدارة التعليم بالشرقية والتي تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى، وذلك لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

في متابعة خاصة عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الفيوم نوضح لكم اهم أخبار النتيجة:

أوضح محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن ما يقرب من 52846 طالب وطالبة تم توزيعهم على ما يقرب من 340 لجنة في جميع انحاء المحافظة قاموا بأداء امتحانات الترم الأول وجاري الآن الانتهاء من جميع أعمال الرصد لإعلان نتيجة إعدادية الفيوم.

وبالتالي يمكن لأبناء محافظة الفيوم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس وذلك بالدخول مباشرة على بوابة الخدمات الالكترونية لمحافظة الفيوم لمعرفة النتيجة برقم الجلوس.

يترق الكثير من أبناء محافظة بورسعيد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول ومن خلال متابعتنا المستمرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس نوضح لكم عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم لأبناء محافظة بورسعيد، حيث يمكن للطلاب الدخول على رابط بوابة بورسعيد الإلكترونية والتي يتم إعلان النتيجة من خلالها بعد رفعها مباشرة على الموقع.

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية رسمياً ومن المتوقع أن تعلن خلال الدقائق القادمة عبر موقع مدرية التربية والتعليم.

اعتمد محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والإعدادية الفكرية، على أن يتم إعلانها برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية برقم الجلوس. يذكر أن 72 ألف و331 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، منهم 71 ألف و131 طالب انتظام، و1200طالب منازل، موزعين على 374.

ويمكن للطلاب الدخول على بوابة التعليم بالغربية والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

نستعرض معكم نتائج الامتحانات لمختلف الفصول الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الاسماعلية

تم الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعلية برقم الجلوس وذلك بالدخول مباشرة، على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الاسماعلية وكتابة رقم الجلوس والضغط على بحث كما توضحه الصورة التالية:

اعتمد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية لهذا العام 2018/2019، وبلغت النسبة العامة للنجاح 79.13% على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها بزيادة قدرها نحو 5% عن العام الماضى

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة الاسماعلية

خلال الساعات القادمة يترب الآلاف من أبناء محافظة دمياط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية رقم الجلوس في محافظة دمياط، ويمكنكم الاستعلام بالدخول مباشرة عبر رابط بوابة دمياط التعليمية لمعرفة النتيجة برقم الجلوس فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

جاري اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف وإعلان النتيجة رسميا خلال الساعات القادمة لتكون متاحة من خلال البحث برقم الجلوس لمحافظة بنس سويف وبالتالي فانه يمكنكم الدخول مباشرة على بوابة بني سويف التعليمية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس عبر الإنترنت.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء – شمال سيناء

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء ويمكنكم الاستعلام بالدخول على رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة جنوب سيناء برقم الجلوس، كما انه من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء بنهاية الأسبوع.

وبالتالي يمكنكم لطلاب الشهادة الإعدادية فى مختلف المحافظات ترك تعليق اسفل المقالة مع توضيح الاسم ورقم الجلوس والمحافظة وسوف نقوم بالرد بالنتيجة فوراً مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.