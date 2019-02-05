موعد مباراة الكلاسيكو القادمة والقنوات الناقلة| موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة في نصف نهائي...

موعد مباراة الكلاسيكو في نصف نهائي كأس الملك الإسباني 2019، سنقدمه لكم في هذا الموضوع بعد التعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا، التي أوقعت ريال مدريد وبرشلونة،، وريال بيتيس ضد فالنسيا، حيث سنعرض عليكم موعد مباراة الكلاسيكو في الذهاب والإياب، بين ريال مدريد وبرشلونة، وكل تفاصيل موعد مباراة برشلونة وريال مدريد القادمة في كوبا دي ري، بجانب صورة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو مجانا.

موعد مباراة الكلاسيكو 2019

من المنتظر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة في مباراة الكلاسيكو، في مباريات الذهاب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2019، يوم الأربعاء الموافق ل 6 فبراير 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة الكلاسيكو، في تمام الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت غرينتش العالي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة العاشرة مساءا، بتوقيت مصر المحلي، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

موعد مباراة الكلاسيكو القادمة في الإياب

أما بخصوص موعد مباراة برشلونة وريال مدريد القادمة، في مباراة العودة من كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، سيكون يوم الأربعاء الموافق ل 27 فبراير 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة العودة بين الريال والبرسا، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش، والذي يصادف العاشرة والنصف ليلاا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

أما القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو يوم الأربعاء، بين ريال مدريد وبرشلونة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وسنقدم لكم رقم القناة الناقلة، واسم المعلق، وكل التفاصيل لاحقا فتابعونا، من هنا تجدون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الكلاسيكو مجانا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة

في مباريات دور الثمانية من كاس الملك، الفريق الملكي، تمكن من التغلب على حساب نادي حيرونا، وذلك بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة، في مجموع نتيجة مباراة الذهاب والإياب، وفي المقابل البرسا، يدخل موعد مباراة ريال مدريد القادمة، بعد تجاوز الدور الماضي، على حساب إشبيلية، وذلك بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة، ليضرب موعد الفريقين في نصف نهائي كأس الملك الإسباني 2019، الذي يبحث من خلاله كل فريق على تحقيق نتيجة الفوز، والتأهل إلى موعد نهائي كأس الملك 2019.

معلق مباراة الكلاسيكو

هذا ومن المنتظر أن يتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الكلاسيكو يوم الأربعاء، بين برشلونة وريال مدريد، المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، وذلك على قناة بي إن سبورت أش دي 1.

بخصوص خبر مشاركة ليونيل ميسي في مباراة الكلاسيكو، لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي، عن مشاركة ليونيل أو عدم مشاركته، في تشكيلة برشلونة، ضد ريال مدريد في الكلاسيكو في سهرة الأربعاء.