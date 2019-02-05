بوابة فيتو ؟ظهرت”.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية خلال بوابة مديرية التربية والتعليم...

ينتظر نحو 67844 طالب وطالبة، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الأول، وذلك بعد نهاية امتحانات الترم الأول يوم الخميس الماضي، والتي سارت بشكل جيد في متابعة مستمرة من جانب المحافظ هشام السعيد، الذي قام بعدة جولات تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الغربية.

هنا نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

ويتمنى القائمون على التعليم بالغربية أن تشهد نسبة نجاح نتيجة إعدادية الغربية هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في نسب النجاح العامة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح خلال العام الماضي حوالي 85% على مستوى المحافظة بشكل كامل.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

بعد نهاية أعمال التصحيح التي لا تزال جارية في كافة كنترولات مديرية التربية والتعليم بالغربية، ينتظر أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وتكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم للاستعلام برقم الجلوس.

وتضم مديرية التربية والتعليم بالغربية عدة مدارس للتعليم الإعدادي هي : مدرسة الاقباط الاعدادية بنات بطنطا، مدرسة طنطا الاعدادية بنين، مدرسة السيدة عائشة بنات، مدرسة العناتية بنات، مدرسة أحمد عرابي بنين، مدرسة الزهراء بنات، مدرسة طتطا الإعدادية بنات، مدرسة سعيد العريان، مدرسة كفر حجازي، مدرسة الأحمدية، مدرسة خالد بن الوليد بنين، مدرسة القاصد،، مدرسة سمنود الجديدة، مدرسة سبطاس المشتركة، مدرسة عيسوي فايد المشتركة، مدرسة البدراوي، مدرسة محلة مرحوم وغيرهم.

تفقد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الاثنين، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وأكد سيادته أن النتيجة ستكون جاهزة خلال الأسبوع الحالي.

وبعد تصريحات الشناوي عايدن قد ظهرت تصريحات أخرى تؤكد أن النتيجة سوف تظهر للطلبة يوم غداً الثلاثاء، وبهذا سيكون على جميع لطلبة انتظار الـ 24 ساعة المقبلة.

سيعتمد اللواء هشام سعيد محافظ الغربية اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة وسيعلن عن اعتماده لها خلال مؤتمر صحفي بمقر المحافظة، كما قرر اللواء هشام سعيد أنه سوف يكون هناك 25 % تخفيض للطلبة وكبار السن وذوى القدرات الخاصة في المواصلات الجديدة بالغربية.

اعلنت نتيجة محافظة الغربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول خلال اللحظات القليلة الماضية اليوم الثلاثاء بنسبة نجاح 83.50% من قبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.