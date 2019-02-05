هنا اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 “الشرقية توداي” برقم الجلوس ظهورها...

انتهى كنترول الشهادة الإعدادية بالشرقية، من مراجعة ورصد وتصحيح امتحانات الترم الأول لجميع المواد الدراسية، التي انهى الطلاب الامتحان فيها يوم الخميس 24 يناير الماضي، وباتت نتيجة إعدادية الشرقية متاحة لعرضها على السيد المحافظ الدكتور ممدوح غراب واعتمادها رسمياً.

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ينتظر نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية حوالي 118981 طالب و طالبة موزعين على 664 لجنة امتحانيه فى 20 إدارة تعليمية، وينتظر أن يتم اعتماد النتيجة رسمياً خلال ساعات، وتكون متاحة عبر مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أو رفعها من خلال ملفات “إكسل” للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع جوجل درايف وموقع الشرقية توداي.

وأوضح مصدر مسئول بديوان محافظة الشرقية، إنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلان الدرجات لجميع الطلاب عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية فور وصول الدكتور ممدوح غراب من الخارج، حيث يشارك في الوقت الحالي بإحدى المؤتمرات الدولية في العاصمة البليجيكية بروكسل، ويشارك في هذا المؤتمر ممثلاً عن مصر، حيث ينتظر أن يعود فور نهاية المنتدى غداً الأربعاء.

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يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بالشرقية تحصيل نتيجة الترم الأول برقم الجلوس أو من خلال الاسم خلال ساعات، وسنوفر لكم روابط مباشرة للنتيجة فور ظهورها.

ننوه على جميع الطلاب بمحافظة الشرقية إن نتيجة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها رسمياً في الساعات القليلة القادمة وسننشرها برقم الجلوس بكل تأكيد.