شاهد نجمات هوليود في الحياة اليومية

تلجأ الكثير من الفتيات لتقليد نجمات هوليود بطريقة وضع المكياج والملابس، ويخفى عليهن أن الأمر يستغرق الكثير من الوقت لتبدو الواحدة منهن بإطلالة جذابة ساحرة، ولكن يبدو أن الأمر مختلفاً كثيراً في حياتهن اليومية.

التقطت عدسات الكاميرات صور لبعض النجمات في الشارع أو على الشاطئ فيظهر الفرق شاسع بين ما نراه في المجلات ومواقع التواصل الاجتماعي وبين الحقيقة.

فنجمات مثل ليدي غاغا، أوما ثورمن لديهن إطلالات سيئة في الحياة الواقعية مع مكياج وعناية بالبشرة والشعر أقل.بحسب موقع رائج

فحتى خلال الصور التي تنشرها النجمات على انستقرام بدون مكياج هناك فارق كبير بينها وبين الحقيقة مثل صور سيلينا غوميز، كيم كارداشيان وآنا هاثواي.