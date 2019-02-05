شريهان ابو الحسن تكشف عن حقائق مثيرة في "كلام ستات"

قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إن بداية ظهور ساعات اليد تعود إلى عام 1886 عندما قام "باتك فيليب"، بتخصيص حلي للمرأة بساعة، موضحة أن الساعات كانت قاصرة فى بداية الأمر على السيدات فقط.

وأضافت شريهان أبو الحسن، خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، مع الفنانات ندى رحمى، وهيدى كرم، عبر فضائية "on e"، أن الساعات قبل عام 1886 كانت تعلق على الحوائط وليست محملة سواء للرجال أو النساء، ولكن عقب هذا التاريخ أصبحت الساعات تزين يد النساء وممنوعة عن الرجال.

وأكدت شريهان أبو الحسن، أنه فى عام 1904 طلب أحد الطيارين من صانع ساعات صناعة ساعة له من أجل استخدامها أثناء سفره بالطائرة، وقام بإرتداءها فى يده اليسرى، موضحة أن سبب ارتداء الساعة اليد اليسرى يعود إلى قلة حركة هذه اليد فكانت اليد اليسرى خير مكان للساعات من أجل الحفاظ عليها من التلف، متابعة: "وهذا هو السبب الحقيقى لارتداء الساعات فى اليد اليسرى".